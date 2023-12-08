النفط يتجه لتكبد خسائر للأسبوع السابع مع فائض المعروض العالمي

MENAFN - Al-Anbaa) تتجه أسعار النفط نحو تسجيل انخفاض للأسبوع السابع على التوالي، بسبب المخاوف حيال فائض المعروض العالمي وضعف الطلب الصيني، على الرغم من أن الأسعار تعافت اليوم الجمعة، بعد أن دعت السعودية وروسيا المزيد من أعضاء "أوبك+" للانضمام لاتفاق خفض الإنتاج.

وبحلول الساعة 03:59 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار بما يعادل 1.7% إلى 75.34 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.11 دولار، أو 1.6% إلى 70.45 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين إلى أدنى مستوياتهما منذ أواخر يونيو/حزيران في الجلسة الماضية، في مؤشر على أن العديد من المتداولين يعتقدون أن السوق تشهد فائضا في المعروض، وفقا لـ "رويترز".

وقال محللون من شركة هايتونج فيوتشرز في مذكرة "انخفاض أسعار النفط أجبر "أوبك+" على تحسين التضامن لتهدئة السوق".

ودعت السعودية وروسيا، أكبر دولتين مصدرتين للنفط في العالم، أمس الخميس جميع أعضاء "أوبك+" إلى الانضمام إلى اتفاق خفض الإنتاج وقالتا إن هذا يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي وذلك بعد أيام فقط من اجتماع صعب للتحالف.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، على تخفيضات إنتاج تبلغ مجتمعة 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل.

وقال فيكتور كاتونا كبير محللي النفط الخام في كبلر "على الرغم من تعهدات أعضاء "أوبك+"، نرى إجمالي الإنتاج من دول "أوبك+" ينخفض ​​بمقدار 350 ألف برميل يوميا فقط من ديسمبر 2023 إلى يناير 2024 (من38.23 مليون برميل يوميا إلى 37.92 مليون برميل يوميا)".

وأضاف كاتونا أن بعض دول "أوبك+" قد لا تفي بالتزاماتها بسبب عدم وضوح مستوى أساس الحصص والاعتماد على عوائد النفط والغاز.

وتتجه العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط نحو الانخفاض 4.5% و4.8% خلال الأسبوع على الترتيب، في أكبر خسائر لهما في خمسة أسابيع.

كما ساهمت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وارتفاع إنتاج النفط الأميركي في تراجع السوق هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن واردات الصين من النفط الخام في نوفمبر تشرين الثاني انخفضت 9% مقارنة بالعام الماضي إذ أدى ارتفاع مستويات المخزون والمؤشرات الاقتصادية الضعيفة وتباطؤ الطلب من مصافي التكرير المستقلة إلى إضعاف الطلب.

وفي الهند، انخفض استهلاك الوقود في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن لامس أعلى مستوى في 4 أشهر في الشهر السابق، متأثرا بتراجع حركة السفر في ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء أن الإنتاج في الولايات المتحدة ظل قرب مستويات قياسية مرتفعة تزيد عن 13 مليون برميل يوميا.