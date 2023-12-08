بيان شديد اللهجة صادر عن حماس

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المدنيين النازحين بغزة وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم، مؤكدة أن ذلك عمل مرتزقة ومليشيات إرهابية منفلتة من كل القيم والأعراف والقوانين.
وذكر بيان للحركة أن اعتقال الاحتلال لمجموعة من المواطنين المدنيين النازحين في إحدى المدارس في قطاع غزة، وتجريدهم من ملابسهم بصورة مهينة، هو "جريمة صهيونية مفضوحة للانتقام من أبناء شعبنا المدنيين العزل، نتيجة الضربات التي تلقاها جنوده وضباطه على أيدي رجال المقاومة الفلسطينية".
وكان جيش الاحتلال قد زعم أن المعتقلين مقاتلين في حركة حماس، وهو ما نفته الحركة وفنّده سكان القطاع.
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