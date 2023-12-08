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بيان شديد اللهجة صادر عن حماس

12/8/2023 10:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المدنيين النازحين بغزة وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم، مؤكدة أن ذلك عمل مرتزقة ومليشيات إرهابية منفلتة من كل القيم والأعراف والقوانين.


وذكر بيان للحركة أن اعتقال الاحتلال لمجموعة من المواطنين المدنيين النازحين في إحدى المدارس في قطاع غزة، وتجريدهم من ملابسهم بصورة مهينة، هو "جريمة صهيونية مفضوحة للانتقام من أبناء شعبنا المدنيين العزل، نتيجة الضربات التي تلقاها جنوده وضباطه على أيدي رجال المقاومة الفلسطينية".


وكان جيش الاحتلال قد زعم أن المعتقلين مقاتلين في حركة حماس، وهو ما نفته الحركة وفنّده سكان القطاع.


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