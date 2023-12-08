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مقتل جنديين للاحتلال في غزة

12/8/2023 10:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين إسرائيليين في معارك شمال غزة وإصابة ثالث بجروح خطيرة.


ويرتفع بذلك عدد جنود الاحتلال القتلى إلى أكثر نحو 93 جنديا وضابطا بالمعارك البرية في غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


في السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي مجددا أنه سيتم القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو الأمر الذي ردده أكثر من مرة منذ معركة طوفان الأقصى واستبعده العديد من العسكريين والمحللين السياسيين.

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