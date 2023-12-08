مقتل جنديين للاحتلال في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين إسرائيليين في معارك شمال غزة وإصابة ثالث بجروح خطيرة.
ويرتفع بذلك عدد جنود الاحتلال القتلى إلى أكثر نحو 93 جنديا وضابطا بالمعارك البرية في غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
في السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي مجددا أنه سيتم القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو الأمر الذي ردده أكثر من مرة منذ معركة طوفان الأقصى واستبعده العديد من العسكريين والمحللين السياسيين.
MENAFN08122023000208011052ID1107561417
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.