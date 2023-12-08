أحمد بن محمد يحضر أفراح المهيري والحميري في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي حفل الاستقبال الذي أقامه يوسف بن قضيب المهيري، بمناسبة زفاف نجله محمد، على كريمة حمد مطر بالعرطي الحميري، في مجلس أم سقيم بدبي.
وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا السعادة والاستقرار.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN08122023000110011019ID1107561374
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.