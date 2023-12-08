أحمد بن محمد يحضر أفراح المهيري والحميري في دبي



حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي حفل الاستقبال الذي أقامه يوسف بن قضيب المهيري، بمناسبة زفاف نجله محمد، على كريمة حمد مطر بالعرطي الحميري، في مجلس أم سقيم بدبي.

وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا السعادة والاستقرار.





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