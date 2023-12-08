لندن تستضيف حفل جوائز الفيفا لـالأفضل 2023 يناير المقبل



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة النسخة الثامنة من حفل جوائز "الأفضل" 2023، في 15 يناير المقبل بالعاصمة البريطانية لندن، لتكريم 11 فئة ضمن أفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات وأجمل الأهداف، والجماهير.

وتتضمن قائمة الأفضل للجوائز التي يقدمها "فيفا"11 فئة، تشمل أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل مدرب للرجال ومدربة للسيدات، وحارس وحارسة، وجائزة "بوشكاش" لأجمل هدف، وجائزة الجماهير، وجائزة اللعب النظيف، كما سيتم الإعلان عن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا ولاعبة في العالم.

وتم الإعلان في سبتمبر الماضي عن قائمة طويلة لأسماء المرشحين والمرشحات لكافة فئات الجوائز، ومن ثم اختارت لجنة تحكيم دولية "القوائم المختصرة" للمرشحين والمرشحات والمكونة من 3 أسماء في معظم الفئات.

وتشمل هذه اللجنة أربع فئات مؤلفة من مدربي ومدربات المنتخبات الوطنية، وقادة المنتخبات الوطنية لفئتي الرجال والسيدات، وصحفيين رياضيين، وجماهير.

وشارك أكثر من مليون شخص في عملية التصويت عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي.

وتم تخصيص 25% من النسبة الإجمالية للأصوات لكل فئة من الفئات الأربع أعلاه، وذلك بغض النظر عن عدد المصوتين في كل فئة.

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