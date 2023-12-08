البطائح يكسب بني ياس ويقفز إلى المركز الخامس

حقق فريق البطائح فوزاُ مهماً على حساب ضيفه بني ياس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم على استاد خالد بن محمد في الشارقة لحساب الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين.

ليرفع "الراقي" رصيده إلى 15 نقطة ويقفز إلى المركز الخامس فيما تراجع "السماوي" إلى المركز الثامن بعد تجمد رصيده عند 13 نقطة. سجل هدفي البطائح محمد الحمادي في الدقيقة 3 وألفارو دي أوليفيرا من ركلة جزاء في الدقيقة 44 ولبني ياس غاستون سواريز في الدقيقة 8.

جاءت المباراة قوية بين الطرفين أشعلها أصحاب الأرض مبكراً بعد تسجيل الدف الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق محمد الحمادي مستفيداً من كرة بينية استلمها من سيكو بابا، وأدرك الضيوف التعادل في غضون 5 دقائق بتسجيل سواريز الهدف الأول لفريقه من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة.

واستمر إيقاع اللعب سريعاً بمحاولات من بني ياس لتسجيل هدف التقدم أخطرها رأسية نياكاتي التي مرت بجوار القائم وفي الجهة المقابلة رد "الراقي" بهجمات سريعة من العمق والأطراف لم تٌثمر عن أهداف قبل أن يحصل البطائح على ركلة جزاء احتسبها الحكم عادل النقبي بسبب وجود لمسة يد على ساشا داخل منطقة الجزاء، ليتقدم أوليفرا لها ويسدد كرة

قوية أسكنها الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم البطائح.

اختلف المشهد في الشوط الثاني بعد أن خيم الهدوء على مجرياته بسبب الاستحواذ العالي للكرة من البطائح وغلق المساحات مما حرم "السماوي" من الحصول على فرص حقيقية للوصول إلى مرمى أصحاب الأرض، وأجرى رادوي مدرب البطائح 5 تغييرات في الشوط الثاني أبرزها دخول أحمد خليل أناتول الذي كاد أن يسجل ثالث الأهداف لفريقه لولا الابعاد من دفاع بني ياس وكرة أخرى اعتلت العارضة فيما استمرت محاولات بني ياس لفك شيفرة دفاع البطائح قبل إطلاق صافرة نهاية المباراة أبرزها كرة سواريز التي سددها في الشباك الخارجية.

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