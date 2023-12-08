14487 شهيدا في غزة

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- Khaberni) خبرني - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن 313 شهيدا و558 جريحا نقلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.
وأوضح أن عدد الشهداء في قطاع غزة جراء غارات الاحتلال وصل إلى 14487 والجرحى إلى 46480.
وأكد أن الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة خصوصا في أماكن النزوح، مشيرا إلى أن الوضع في مجمع الشفاء الطبي كارثي ولا مقومات علاجية تتوفر داخله.
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