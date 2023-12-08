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14487 شهيدا في غزة

12/8/2023 10:00:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن 313 شهيدا و558 جريحا نقلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وأوضح أن عدد الشهداء في قطاع غزة جراء غارات الاحتلال وصل إلى 14487 والجرحى إلى 46480.

وأكد أن الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة خصوصا في أماكن النزوح، مشيرا إلى أن الوضع في مجمع الشفاء الطبي كارثي ولا مقومات علاجية تتوفر داخله.

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