حماس تعلن إحباط محاولة تحرير محتجزين في غزة ومقتل أحدهم

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الجمعة أنها أحبطت محاولة لتحرير محتجزين نفذتها قوات خاصة إسرائيلية في قطاع غزة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بالإضافة إلى مصرع أحد المحتجزين.

ورفضت إسرائيل التعليق واتهمت الحركة بمحاولة شن حرب نفسية ضدها.

وذكرت كتائب القسام في بيان نشر عبر تطبيق تليغرام أنه تم اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد الأسرى والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة. ولم يحدد البيان عدد القتلى والمصابين.

وقال بيان القسام إن المحتجز القتيل كان جنديا أسيرا اسمه ساعر باروخ (25 عاما). وتشير قوائم الرهائن التي نشرتها إسرائيل إلى أن أحدهم يدعى سَحر باروخ، وهو طالب مدني كان يبلغ من العمر 24 عاما عندما اقتيد من منزله خلال هجوم نفذته حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر وهو الهجوم الذي أشعل فتيل الحرب.

ومن بين حوالي 240 شخصا احتجزوا رهائن في ذلك اليوم، لا يزال 137 شخصا محتجزين في غزة بعدما أعيد آخرون خلال الهدنة. وأعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة بعضهم غيابيا.

وقال إيلون ليفي المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية في مؤتمر صحفي عندما سئل عن رواية حماس عن المداهمة الفاشلة "لن نعلق على الحرب النفسية التي تواصل حماس شنها ضد شعب إسرائيل".

وأضاف "نحمل حماس المسؤولية الكاملة عن سلامة وصحة هؤلاء الرهائن"، وكرر طلب إسرائيل للصليب الأحمر بزيارتهم. ولم يلب هذا الطلب حتى الآن.





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