حديقة البليستوسين في مؤتمر المناخ COP28: حلول مناخية قائمة على الطبيعة تجذب مسؤولين بارزين من إفريقيا

يجذب الجناح الروسي لـ "حديقة البليستوسين" في المنطقة الخضراء لمؤتمر المناحCOP28

اهتماما واسعا من المهتمين بسياسيات المناخ حول العالم، حيث شهد زيارات من عدة مسؤولين إفريقيين ناشطين في مجالات المناخ والحفاظ على الأرض.

حديقة البليستوسين هو مشروع مناخي سريع التطور قائم على الحلول المعتمدة على الطبيعة يهدف للحفاظ على التربة الصقيعية في سيبيريا من الذوبان. تهدف الحديقة إلى استعادة النظم الإيكولوجية للأرض والتأثير إيجابا في ردع الاحتباس الحراري للكوكب وتقليل انبعاثات النظام البيئي أو تحسين امتصاص ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى تعزيز تنوع النباتات والحيوانات.

وجود جناح الحديقة في مؤتمر المناخ جاء بفضل دعم رائد الأعمال الروسي ورئيس لجنة سياسة المناخ وتنظيم الكربون في الاتحاد الروسي لرواد الأعمال والصناعيين أندريه ميلنيشينكو وهو حاصل على الجنسية الإماراتية. يؤكد ميلنيشينكو أن الحلول المناخية القائمة على الطبيعية تحتاج إلى داعمين دوليين لخلق حوافز قوية للمهتمين في الاستعانة بها في جميع أنحاء العالم.

ويؤكد ميلنيتشنكو أن الحلول المناخية القائمة على الطبيعية ليس هدفها استبدال الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، بل هي استراتيجية للحصول على أفضل الحلول الممكنة لتعزيز المناخ والحد من تركيز غازات الغلاف الجوي المسببة للانحباس الحراري سواء كان مصدرها النشاط البشري أو الأنطشة الطبيعية للأرض.

حرض ميلنيتشنكو على استقبال ضيوف من كبار الشخصيات المهتمة بالحفاظ على المناخ في جناح حديقة بليستوسين، ومن أبرزهم السيد محمد نشيد الأمين العام لمنتدى "هشاشة المناخ" وهو شراكة عالمية للبلدان التي تتأثر بشكل غير متكافئ بعواقب التغير المناخي. في عام 2010، حصل السيد نشيد على جائزة "بطل الأرض" للأمم المتحدة باعتباره صوتا قويا للضعفاء والفقراء ممن يواجهون تحديات الاحتباس الحراري وأيضًا لكونه ناشطا سياسيا يثقّف العالم حول أهمية التحول إلى الحياد المناخي وكيف يمكن لجميع الدول بغض النظر عن حجمها أو صغرها أن تساهم في ذلك.

وكانت الدول المشاركة في منتدى هشاشة المناخ وعددها 58 دولة قد دعمت بشكل كبير الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة التغيرات المناخية، وهو ما يؤكد على نجاعة هذه الاستراتيجية في تعزيز المناخ.

ويستقبل جناح حديقة البليستوسين شخصيات إفريقية بارزة لدول تملك إمكانات كبيرة لإقامة الحلول المناخية القائمة على الطبيعية، وفي مقدمتهم السيد غزالي عثماني رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس جزر القمر؛ والسيد جايو أشربيري القائم بأعمال رئيس برلمان عموم أفريقيا؛ والسيد سويبان تويا وزير البيئة والتغير المناخي والغابات في كينيا؛ والسيد أوليفييه موندونجي بوجادو نائب رئيس ديوان رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويعمل العلماء الروس القائمون على المشروع على إنشاء نموذج علمي لإعادة إحياء النظام البيئي للأرض، يقدم حلولا مناخية طبيعية يصلح استخدامها في جميع قارات العالم، وذلك عن طريق إنشاء نظام بيئي عالي الإنتاجية يشبه في خصائصه الأحيائية عصر البليستوسين.

ويمتد عصر "البليستوسين" أو ما يعرف بالـ "العصر الحديث الأقرب" على حقبة زمنية من عمر الأرض بدأت قبل 2,588 مليون سنة وحتى فترة 12 ألف سنة من وقتنا الحالي.

وتتركز استراتيجية العلماء في جلب عدد كبير من الحيوانات العاشبة الكبيرة إلى أرض الحديقة الواقع في صحراء "تندرا"، والتي يصعب نمو الأعشاب فيها بسبب درجات الحرارة المنخفضة جدا وتقلبات المواسم السريعة.

وستعمل الأعداد الكبيرة للحيوانات العاشبة على منح الحديقة خصائص بيولوجية مشابهة لأراضي غابات السافانا الشمالية وتسريع الدورات البيولوجية، ما سيساعد في استبدال الطحالب والتي تنمو بكثرة في هذه المنطقة بنباتات عالية الإنتاجية.