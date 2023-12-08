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سواريز يتوج بالكرة الذهبية البرازيلية

12/8/2023 9:32:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


توج موسم لويس سواريز مهاجم جريميو المميز مع فريقه بجائزة ثمينة، بعد إسدال الستار على موسم الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وانتهت منافسات الدوري البرازيلي لعام 2023، صباح الخميس، بتتويج بالميراس بطلا للموسم الثاني تواليا.

وأعلن نادي جريميو في بيان رسمي، تتويج مهاجمه المخضرم بجائزة أفضل لاعب في الدوري لعام 2023.

ونشر جريميو، مقطع فيديو لسواريز، أثناء استلامه جائزة الكرة الذهبية، التي نالها بعدما حصد أعلى نسبة من الأصوات.

وأنهى لويس سواريز الموسم هدافا لفريقه برصيد 17 هدفا، ليحتل الوصافة في قائمة هدافي الدوري البرازيلي.

وأصبح سواريز، رابع لاعب يتوج بالجائزة في تاريخ جريميو بعد أنشيتا، باولو إيسيدورو ولوكاس ليفا أعوام 1973، 1981 و2006.

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