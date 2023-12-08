أحمد بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة شقيقة عبدالله الشيباني



قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مساء اليوم ، واجب العزاء في وفاة شقيقة سعادة عبدالله عبدالرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز