أحمد بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة شقيقة عبدالله الشيباني

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مساء اليوم ، واجب العزاء في وفاة شقيقة سعادة عبدالله عبدالرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.
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