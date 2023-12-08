تأجيل مباريات كرة القدم في اليونان بعدما خلفت اشتباكات شرطيا جريحا في حالة حرجة

تم تأجيل مباريات كرة القدم نهاية هذا الأسبوع في اليونان بعد اشتباكات خطيرة شارك فيها مشجعو الرياضة والتي خلفت ضابط شرطة في حالة حرجة بعد إصابته بشمروخ.

وقال منظمو الدوري اليوناني إنه ستتم إعادة جدولة مباريات نهاية الأسبوع بعد فشله في شغل مناصب الحكام في المباريات الرئيسية.

وجاء القرار الذي أعلن الجمعة، في أعقاب سلسلة من حوادث العنف المتعلقة بالرياضة، وبعد ساعات من اعتقال الشرطة أكثر من 400 شخص في أعقاب أعمال شغب خارج ملعب للكرة الطائرة في أثينا.

غالبا ما تختار المجموعات العنيفة من مشجعي كرة القدم رياضات أخرى تكون أنديتها ممثلة فيها، وتتمتع بمستوى أقل من وجود الشرطة، لتنفيذ الهجمات.

وقال المتحدث باسم الحكومة، بافلوس ماريناكيس "مرتكبو هذه الجرائم الشنيعة لا علاقة لهم بالرياضة. إنهم مجرمون عاديون يهددون ويقتلون أحيانا ويدمرون ممتلكات".

ووقعت الاشتباكات الأخيرة خلال مباراة للكرة الطائرة بين أكبر ناديين في المدينة، باناثينايكوس وأولمبياكوس، وهما خصمان شرسان في ملعب كرة القدم وفي العديد من الألعاب الرياضية الأخرى. وهاجم عشرات المشجعين شرطة مكافحة الشغب خارج الملعب، وألقوا الشماريخ والقنابل الحارقة والحجارة، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وقال أطباء في مستشفى حكومي قريب إن شرطيا يبلغ من العمر 31 عاما في غيبوبة بعد أن أصاب شمروخ فخذه الأيسر، ما تسبب في تلف خطير في الشرايين وفقدان كمية كبيرة من الدم أدى إلى سكتة قلبية.

وقال وزير النظام العام جيانيس أويكونومو "تعرض أحد ضباط الشرطة لدينا لهجوم مميت". وأضاف: "هذا الهجوم يجب ألا يمر ولن يمر دون عقاب. إنها مسألة الحفاظ على القانون والعدالة. الشرطة اليونانية لفترة طويلة جدا - مثل مجتمعنا بأكمله - تدفع ثمنا باهظا بسبب عنف المشجعين".

وتقوم الشرطة باستجواب المشتبه بهم المحتجزين في منشأة احتجاز كبيرة بالقرب من مكان الاشتباكات، خارج ملعب ميلينا ميركوري المغطى الذي يتسع لـ 1800 مقعد في منطقة أجيوس يوانيس رينتيس غرب العاصمة.

وقالت السلطات إنه تم إجراء اختبارات على أصابع المشتبه بهم وملابسهم لمحاولة تحديد أي من الأشخاص المحتجزين قد تعاملوا مع الأدوات الحارقة.

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