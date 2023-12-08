وزير الرياضة السعودي: مرحبا بالجميع في مونديال 2034

قال وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل إن

بلاده ترحب بالجميع في بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2034.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه أصبح من المؤكد أن تستضيف السعودية بطولة كأس العالم بعدما أصبحت المرشحة الوحيدة لاستضافة البطولة.

وأضاف الوزير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" :"مرحبا بالجميع في المملكة العربية السعودية".

وتابع:"كأي دولة أخرى، لدينا قواعدنا وأنظمة، ينبغي على الجميع الالتزام بها واحترامها... عندما نأتي إلى المملكة المتحدة، فإننا نحترم القواعد واللوائح، سواء كنا نؤمن بها أم لا، ومن خلال الأحداث الـ 85 التي مررنا بها حتى الآن، لم نواجه أي مشكلات".

وكانت بطولة كأس العالم 2022 بقطر أقيمت في الشتاء بسبب الأجواء الحارة صيفا بالمنطقة، وهو ما أدى إلى تعطيل العديد من الدوريات الأوروبية، ولكن الفيصل قال إنه ليس من الضروري أن يتم تكرار نفس الأمر في السعودية.

وأضاف: " لماذا لا نرى ما هي إمكانيات إقامة البطولة في الصيف؟"

وأردف :" سواء كان في الصيف أو في الشتاء، فإن هذا الأمر لا يهمنا، ما دمنا نثق في قدرتنا على توفير الأجواء المناسبة لاستضافة مثل هذا الحدث".

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