الزوار الصينيون يتدفقون إلى دبي.. والسوق الحرة ترحب بفوجهم الأول منذ العام 2020

استقبلت سوق دبي الحرة أول فوج كبير للزوار الصينيين منذ عام 2020، وكان في استقبال المسافرين الصينيين الذين وصلوا إلى المبنيين رقم 1 و3 في مطار دبي الدولي، من المدن الرئيسية في الصين، بما في ذلك بكين وشانغهاي وشيانيانغ وشنتشن وتشنغدو، كل من وانغ يي، نائب القنصل العام الصيني في دبي ويوسف الخالد، نائب الرئيس لتسليم خدمات الموارد البشرية في سوق دبي الحرة.

وقام الموظفون الصينيون في سوق دبي الحرة، إلى جانب مديري سوق دبي الحرة ومسؤولين من القنصلية الصينية في دبي، بتسليم الهدايا للزوار الصينيين القادمين عند بدء رحلتهم إلى المدينة. تشتمل حزمة الهدايا المصممة خصيصًا على كتيب تعريفي عن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنشورات ترويجية لسوق دبي الحرة باللغة الماندرين وغيرها من الهدايا.

وقال كولم ماكلوغلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: "تظل الصين واحدة من أسواقنا الرئيسية في سوق دبي الحرة حيث تمثل 7.15% من نشاط أعمالنا الأجمالي، ويسعدنا أن نرى العدد المتزايد من المسافرين الصينيين القادمين إلى دبي، وكان من الجيد أن نحظى بهذا الاستقبال الترحيبي الخاص".

ومن بين الحاضرين الآخرين من السوق الحرة في دبي، سالم إبراهيم، مدير أول مبيعات التجزئة، وصن شاين بيان، مدير الموارد وتطوير الموظفين، بينما حضر من القنصلية الصينية وو يي، القنصل التجاري وهي تشاو، القنصل. ويحضر الحفل أيضًا مسؤولون من مطار دبي والهجرة وشرطة دبي.

وتوظف سوق دبي الحرة حاليًا 314 موظفًا صينيًا، وتواصل وضع التدابير لجذب المزيد من العملاء الصينيين، بما في ذلك العروض الترويجية المستهدفة والمنتجات الخاصة التي تركز على الموضوعات ذات الصلة مثل السنة الصينية الجديدة ومهرجان منتصف الخريف الصيني، ووضع لافتات مزدوجة باللغتين الإنجليزية والماندرين، وتوفير خيارات الدفع مثل WeChat Pay وUnionPay وAlipay.

وتنشط سوق دبي الحرة أيضًا على منصتين للتواصل الاجتماعي الصينيتين - WeChat وWeibo، اللتين تضمان الآن ما يقرب من 120 ألف متابع عبر كلا المنصتين.

وفي أكتوبر الماضي، حصلت سوق دبي الحرة على جائزة "أفضل شريك عالمي" من مجموعة Trip خلال قمة الشركاء العالميين في سنغافورة.

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