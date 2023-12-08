ينصح به أطباء التغذية والمناعة .. اليكم فوائد الترمس

MENAFN - Khaberni) خبرني -يعشق الكثير من الأشخاص تناول بعض المقبلات أو التسالي خاصة أثناء مشاهدة التلفزيون، ويعد الترمس واحدا منهم، كما أنه يضم العديد من الفوائد خاصة الحلو منه، نظرًا لاحتوائه على معادن وفيتامينات عديدة.





** سر نقع حبوب الترمس لأيام

وحبوب الترمس، وهي من عائلة البقوليات، وشكلها الطبيعي يعد غير قابل للأكل قبل تجهيزه، لاحتوائه على ما مواد تسمى قلويدات، وهي عبارة مركب مرير المذاق وسام في العديد من الأحيان.

الدكتورة ليندا جاد، استشاري التغذية العلاجية، أكدت خلال حديثها مع «الوطن»، أنّ للتخلص من مركبات القلويدات، يُنقع الترمس في الماء والملح لإزالتها، وتحتاج هذه العملية من 1-5 أيام مع تغيير المحلول الملحي مرتين على الأقل، حتى يتم الحصول على بذور لذيذة الطعم وخالية من المخاطر.





** فوائد الترمس للجسم

أما عن فوائد الترمس، فقد أوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عددًا منها بحسب صحيفة الوطن، وهي :

- الترمس هو مصدر للسيلينوم الذي يعد مضاد أكسدة قوية.

- يساهم الترمس في المساعدة على خسارة الوزن، لاحتوائه العالي على نسبة من الألياف والقليل بالسعرات الحرارية.

- يعتبر الترمس غذاءً غنيا بالقيم الغذائية والمكونة من بروتينات وألياف، بالإضافة لعدد من الفيتامينات، مثل فيتامينات ب، وفيتامين أ، وفيتامين C.

- يناسب الترمس العديد من الفئات بينهم لرياضيين والنباتيين، خاصة مرضى حساسية القمح، نظرا لأنه خالي من الجلوتين.

- يعزز الترمس صحة العظام والغضاريف، لما يحويه من معادن مثل؛ الكالسيوم والفسفور والماغنيسيوم والمنجنيز؛ إذ يجعل له دور مهم وكبير في تعزيز صحة العظام والغضاريف ونموها.

- ويعتبر الترمس مصدرا لكل من المنجنيز والزنك وهما معدنان مهمان بشكل خاص في تقوية المناعة.

- والمنجنيز مناسب لتحييد الجذور الحرة ومكافحتها والحفاظ على الخلايا من التلف، فيما يعمل الماغنيسيوم على الحفاظ على كثافة العظام الصحية.

- كما يساهم الترمس في تقليل نسبة الكولسترول السيء بالجسم لاحتوائه العالي على نسبة الألياف الغذائية وحمض الأرجينين.



