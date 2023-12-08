ينصح به أطباء التغذية والمناعة .. اليكم فوائد الترمس

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- Khaberni) خبرني -
يعشق الكثير من الأشخاص تناول بعض المقبلات أو التسالي خاصة أثناء مشاهدة التلفزيون، ويعد الترمس واحدا منهم، كما أنه يضم العديد من الفوائد خاصة الحلو منه، نظرًا لاحتوائه على معادن وفيتامينات عديدة.
** سر نقع حبوب الترمس لأيام
وحبوب الترمس، وهي من عائلة البقوليات، وشكلها الطبيعي يعد غير قابل للأكل قبل تجهيزه، لاحتوائه على ما مواد تسمى قلويدات، وهي عبارة مركب مرير المذاق وسام في العديد من الأحيان.
الدكتورة ليندا جاد، استشاري التغذية العلاجية، أكدت خلال حديثها مع «الوطن»، أنّ للتخلص من مركبات القلويدات، يُنقع الترمس في الماء والملح لإزالتها، وتحتاج هذه العملية من 1-5 أيام مع تغيير المحلول الملحي مرتين على الأقل، حتى يتم الحصول على بذور لذيذة الطعم وخالية من المخاطر.
** فوائد الترمس للجسم
أما عن فوائد الترمس، فقد أوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عددًا منها بحسب صحيفة الوطن، وهي :
- الترمس هو مصدر للسيلينوم الذي يعد مضاد أكسدة قوية.
- يساهم الترمس في المساعدة على خسارة الوزن، لاحتوائه العالي على نسبة من الألياف والقليل بالسعرات الحرارية.
- يعتبر الترمس غذاءً غنيا بالقيم الغذائية والمكونة من بروتينات وألياف، بالإضافة لعدد من الفيتامينات، مثل فيتامينات ب، وفيتامين أ، وفيتامين C.
- يناسب الترمس العديد من الفئات بينهم لرياضيين والنباتيين، خاصة مرضى حساسية القمح، نظرا لأنه خالي من الجلوتين.
- يعزز الترمس صحة العظام والغضاريف، لما يحويه من معادن مثل؛ الكالسيوم والفسفور والماغنيسيوم والمنجنيز؛ إذ يجعل له دور مهم وكبير في تعزيز صحة العظام والغضاريف ونموها.
- ويعتبر الترمس مصدرا لكل من المنجنيز والزنك وهما معدنان مهمان بشكل خاص في تقوية المناعة.
- والمنجنيز مناسب لتحييد الجذور الحرة ومكافحتها والحفاظ على الخلايا من التلف، فيما يعمل الماغنيسيوم على الحفاظ على كثافة العظام الصحية.
- كما يساهم الترمس في تقليل نسبة الكولسترول السيء بالجسم لاحتوائه العالي على نسبة الألياف الغذائية وحمض الأرجينين.
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