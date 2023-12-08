الاحتلال يقصف محيط مستشفى غزة الأوروبي ويدمر مسجدا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة على محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
ودمرت غارة إسرائيلية مسجدا في منطقة عبسان شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقد أدت غارات الاحتلال إلى خروج 26 مستشفى و55 مركزا صحيا عن الخدمة.
كما دمر الاحتلال نحو 89 مسجدا، بينما دمر 174 مسجدا بشكل جزئي.
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