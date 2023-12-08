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الاحتلال يقصف محيط مستشفى غزة الأوروبي ويدمر مسجدا

12/8/2023 9:20:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة على محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.


ودمرت غارة إسرائيلية مسجدا في منطقة عبسان شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وقد أدت غارات الاحتلال إلى خروج 26 مستشفى و55 مركزا صحيا عن الخدمة.


كما دمر الاحتلال نحو 89 مسجدا، بينما دمر 174 مسجدا بشكل جزئي.

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