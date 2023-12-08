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الاحتلال يعتقل مدنيين في غزة ويجردهم من ملابسهم ويعنفهم

12/8/2023 8:13:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الصحفي الفلسطيني إسماعيل الغول أن الاحتلال يعتقل مدنيين بحي الرمال في قطاع غزة ويجردهم من ملابسهم ويعنفهم.

وقال الغول اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال اعتدت على المعتقلين بالضرب العنيف أمام زوجاتهم.

وأضاف أن الطواقم الطبية ليس لديها مسكنات أو مواد تخدير ولا يمكن إجراء جراحات بمجمع الشفاء.


وأشار الغول إلى أن الاحتلال أقدم على إخلاء مناطق النزوح جنوبي حي الرمال تحت تهديد السلاح.


وبيّن أن الحالة كارثية في مجمع الشفاء الطبي بسبب اكتظاظه بالنازحين دون مقومات للعلاج.


وتابع أنه لا يوجد طاقم طبي كافٍ في مجمع الشفاء وليست هناك قدرة لتشغيل الأقسام الحيوية.

وأوضح أن قوات الاحتلال اقتحمت مدارس الأونروا ومنظمات دولية أخرى ولا حماية متوفرة للنازحين.


ولفت الغول إلى أن النازحون في شمال غزة لا يجدون سوى مناطق مدمرة تخلو من مقومات الحياة للتوجه إليها.


وشدد على أن القتال يتركز منذ يومين في منطقة جنوب حي الرمال ومقبرة الشيخ رضوان وحي النصر، مشيرا إلى وجود كبير لقوات الاحتلال وقد تكون نيتها التوجه إلى شرق مدينة غزة.

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