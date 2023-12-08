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القسام توقع قتلى وجرحى للاحتلال في خان يونس

12/8/2023 8:13:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام إنها استهدفت "قوة للعدو داخل مدرسة ابن عثيمين بخان يونس بقذيفة تي جي بي (TBG) وأوقعناهم بين قتيل وجريح".


وأضافت "استهدفنا تجمعا لقوات العدو شرق تل الزعتر شمالي قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون".

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