القسام توقع قتلى وجرحى للاحتلال في خان يونس
التاريخ
12/8/2023 8:13:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام إنها استهدفت "قوة للعدو داخل مدرسة ابن عثيمين بخان يونس بقذيفة تي جي بي (TBG) وأوقعناهم بين قتيل وجريح".
وأضافت "استهدفنا تجمعا لقوات العدو شرق تل الزعتر شمالي قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون".
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