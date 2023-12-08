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الصحة العالمية: أكثر من 200 هجوم على مرافق صحية منذ بدء حرب غزة

12/8/2023 8:13:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وثقت منظمة الصحة العالمية منذ 7 تشرين الأول، 212 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة.


وأسفر القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي، وكذلك التوغل البري الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ذلك الحين، عن استشهاد ما لا يقل عن 565 شخصا وإصابة 732 آخرين من القطاع الصحي، مثلما طال 56 منشأة صحية و59 سيارة إسعاف.


وحسب إحصائيات المنظمة التي نقلتها شبكة يورونيوز الأوروبية، اليوم الجمعة، فإن 60 بالمئة من الهجمات على المرافق الصحية، و58 بالمئة من المستشفيات المتضررة كانت في مدينة غزة.


ودعت المنظمة إلى احترام القانون الدولي، والتدخل الفعلي لضمان حماية المرافق الصحية.

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