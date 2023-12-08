شهداء وجرحى بقصف الاحتلال لمناطق في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بمنطقة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
كما استشهد مواطن فلسطيني جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال في منطقة دوار بني سهيلا شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وعلى صعيد متصل، استشهد مواطن وأصيب آخران في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شارع جلال وسط خان يونس جنوبي القطاع.
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