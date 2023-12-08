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شهداء وجرحى بقصف الاحتلال لمناطق في غزة

12/8/2023 8:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بمنطقة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


كما استشهد مواطن فلسطيني جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال في منطقة دوار بني سهيلا شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.


وعلى صعيد متصل، استشهد مواطن وأصيب آخران في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شارع جلال وسط خان يونس جنوبي القطاع.

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