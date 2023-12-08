Friday, 08 December 2023 06:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القسام تقصف تل أبيب للمرة الثانية اليوم

12/8/2023 8:13:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام قصف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية للمرة الثانية، خلال ساعتين ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة.


وتوجه الإسعاف الإسرائيلي إلى مواقع في تل أبيب الكبرى بعد الإبلاغ عن سقوط صاروخ هناك.


وعلى الرغم من مرور شهرين على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا تزال المقاومة قادرة على إطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية، مما يظهر عدم تأثر المقاومة بقصف الاحتلال.

MENAFN08122023000208011052ID1107560710

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث