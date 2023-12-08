القسام تقصف تل أبيب للمرة الثانية اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام قصف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية للمرة الثانية، خلال ساعتين ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة.



وتوجه الإسعاف الإسرائيلي إلى مواقع في تل أبيب الكبرى بعد الإبلاغ عن سقوط صاروخ هناك.



وعلى الرغم من مرور شهرين على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا تزال المقاومة قادرة على إطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية، مما يظهر عدم تأثر المقاومة بقصف الاحتلال.