مواجهة سهلة للأرجنتين في افتتاح كوبا أمريكا 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
تجمع المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا 2024، المقرر إقامتها 20 يونيو المقبل، بمدينة أتلانتا الأمريكية، بين منتخب الأرجنتين حامل اللقب، والمنتخب الفائز من مواجهة ترينيداد وتوباجو وكندا في تصفيات الكونكاكاف.
وتقام المباراة الافتتاحية على ملعب مرسيدس بنز، الذي يتسع لحضور 71 ألف شخص.
وأوقعت قرعة البطولة التي أجريت فجر اليوم الجمعة بمدينة ميامي الأمريكية، منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى، مع بيرو وتشيلي وترينيداد وتوباجو أو كندا.
وبعد المباراة الافتتاحية، سيواجه منتخب الأرجنتين بطل العالم، نظيره تشيلي يوم 25 يونيو، ثم بيرو يوم 29 من الشهر ذاته.
وتقام البطولة في الفترة من 20 يونيو وحتى 14 يوليو المقبلين بالولايات المتحدة الأمريكية.
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