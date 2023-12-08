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مواجهة سهلة للأرجنتين في افتتاح كوبا أمريكا 2024

12/8/2023 8:00:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تجمع المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا 2024، المقرر إقامتها 20 يونيو المقبل، بمدينة أتلانتا الأمريكية، بين منتخب الأرجنتين حامل اللقب، والمنتخب الفائز من مواجهة ترينيداد وتوباجو وكندا في تصفيات الكونكاكاف.

وتقام المباراة الافتتاحية على ملعب مرسيدس بنز، الذي يتسع لحضور 71 ألف شخص.

وأوقعت قرعة البطولة التي أجريت فجر اليوم الجمعة بمدينة ميامي الأمريكية، منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى، مع بيرو وتشيلي وترينيداد وتوباجو أو كندا.

وبعد المباراة الافتتاحية، سيواجه منتخب الأرجنتين بطل العالم، نظيره تشيلي يوم 25 يونيو، ثم بيرو يوم 29 من الشهر ذاته.

وتقام البطولة في الفترة من 20 يونيو وحتى 14 يوليو المقبلين بالولايات المتحدة الأمريكية.

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