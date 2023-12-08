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ألمانيا وبلجيكا وهولندا يتقدمون رسمياً بطلب مشترك لتنظيم كأس العالم للسيدات 2027

12/8/2023 8:00:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقدمت ألمانيا وبلجيكا وهولندا رسميا بطلب مشترك لتنظيم نهائيات كأس العالم للسيدات لعام 2027، للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة.

وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان أن الوثائق الخاصة بالملف تم إرسالها في الوقت المحدد.

وتتنافس البرازيل أيضا على استضافة المونديال، بالإضافة لملف مشترك تقدمت به الولايات المتحدة والمكسيك .

ويهدف الملف الأوروبي لزيادة الإيرادات بنسبة 50% مقارنة بما تحقق بكأس العالم للسيدات الأخيرة، التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا الصيف الماضي.

وحقق مونديال السيدات الأخير، الذي أقيم في يوليو و أغسطس الماضي إيرادات قياسية بلغ مجموعها 570 مليون دولار.

وأطلقت ألمانيا وبلجيكا وهولندا على ملفها لمونديال 2027 عاسم "كسر آفاق جديدة"، باستخدام الأحرف الأولى من اسم كل دولة باللغة الإنجليزية.

ومن المقرر أن يتم كشف النقاب عن مستضيف المونديال خلال اجتماع الجمعية العمومية لفيفا في 17 مايو القادم، بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم للرجال عام 2026 بالاشتراك مع المكسيك وكندا، كما سبق لها تنظيم مونديال السيدات عامي 1999 و2003، فيما لم تحصل أمريكا الجنوبية على شرف استضافة كأس العالم للسيدات من قبل.

وتدخل ألمانيا، التي سبق لها تنظيم مونديال السيدات عام 2011، السباق بعدما عرضت استضافة منافسات البطولة في مدن دورتموند ودوسلدورف وجيلسنكيرشن وكولونيا، وجميعها قريبة من جارتيها هولندا وبلجيكا.

وفي المقابل، ترغب بلجيكا في إقامة مباريات المونديال بكل من بروكسل وشارلروا وجينك وجنت، بينما تقترح هولندا إجراء لقاءات البطولة في أمستردام وأيندهوفن وهيرينفين وإنشخيده وروتردام.

ومن المقرر أن يتم الاختيار النهائي للملاعب العشرة بواسطة فيفا، فيما سيتم إجراء قرعة مرحلة المجموعات لكأس العالم في بروكسل، حال حصول الملف الأوروبي على شرف استضافة البطولة.

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