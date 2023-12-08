500 مباراة تثبت براءة لاعبي إنجلترا تجاه الحكام

اختبر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، استخدام كاميرات مثبتة على زي الحكام، للتصدي للسلوك غير اللائق تجاههم أثناء المباريات.

وتم استخدام هذا الجهاز على مدار الأشهر الـ 7 الماضية في 500 مباراة، ووفقاً للعينة التي تم جمعها، لم يتم الإبلاغ عن أي إساءة تجاه الحكم في أي منها.

وقال دانييل ميسون رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الإنجليزي، إن استخدام هذا الجهاز دفع اللاعبين والمدربين إلى إعادة التفكير في سلوكهم عند مخاطبة الحكم.

وأضاف ميسون، لهيئة الإذاعة الإنجليزية "بي بي سي": "لم تكن هناك أي حادثة قام خلالها لاعب بإهانة الحكم أو مهاجمته، ولم يضطروا الحكام إلى تفعيل هذا الجهاز لتسجيل أي نوع من الحوادث، يشعر الحكام بأمان أكبر، ولكن الأهم من ذلك هو أن المدربين واللاعبين يتمتعون بتجربة لعب أفضل".

وأشار ميسون: "اللاعبون والمدربون قالوا إن مجرد وجود هذه الكاميرا جعلهم يعيدون التفكير في سلوكهم قبل قول شيء ما، أو التصرف بشكل غير لائق تجاه الحكم".

ووفقاً لميسون، ستحتاج هذه التجربة إلى موسمين على الأقل حتى يتم جمع التحليل الكافي لمعرفة ما إذا كانت تقنية ناجحة.

وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة زيادة في عدد الحكام الذين تعرضوا لإساءة أو اعتداءات من قبل لاعبين أو مدربين، ما أدى أيضاً إلى تراجع عدد الأشخاص المستعدين لتحمل هذه المسؤولية، لدرجة أن الحكام قاموا بتنظيم إضرابات في ويلز وإنجلترا احتجاجاً على الظروف التي يتعين عليهم مواجهتها.

وإجمالاً، صدرت عقوبات على 380 لاعباً ومدرباً خلال موسم (2021-2022) بسبب مهاجمتهم أو تهديدهم للحكام.

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