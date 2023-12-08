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على خطى الأساطير ..ليفاندوفسكي: أستطيع اللعب حتى سن الأربعين

12/8/2023 8:00:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال النجم الدولي البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، إنه يستطيع اللعب حتى سن الأربعين.

وصرح ليفاندوفسكي /35 عاما/ لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، اليوم الجمعة: "لا يزال لدي هذا الشعور والشغف. اعتقد أن بوسعي اللعب لثلاث أو أربع سنوات أخرى، حيث اشعر أنني بحالة جيدة للغاية من الناحية البدنية".

وأوضح نجم بايرن ميونخ الألماني السابق أيضا أنه لا يرى نفسه مدربا في المستقبل.

وبعدما أصبح هدافا للدوري الإسباني الموسم الماضي بعد انتقاله لبرشلونة، سجل ليفاندوفسكي 7 أهداف فقط في 13 مباراة هذا الموسم بسبب معاناته من الإصابة، لكنه لا يبدو قلقا بشأن ذلك.

وقال اللاعب المتوج بلقب الدوري الإسباني مع الفريق الكتالوني الموسم الماضي: "لدي شعور بأنني في المكان المناسب في الوقت المناسب".

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