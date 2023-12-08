الخلافات مع الرئيس تزيد من الغموض حول مستقبل سكالوني مع الأرجنتين

واصل ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، الجدل حول مستقبله مع التانغو خلال الفترة المقبلة.

وكان سكالوني ألمح بالتفكير في الاستقالة من منصبه عقب الفوز على البرازيل في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وقال سكالوني، عقب قرعة كوبا أمريكا 2024 التي تلعب الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية: "لا زلت أفكر في قراري".

وتابع: "أفكر بهدوء شديد في كيفية سير الأمور، وهل سأستمر في عملي أم لا".

وأضاف: "اللاعبون بحاجة إلى مدرب يتمتع بالرغبة والطاقة، وتحدثت مع ميسي، وتابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني".

ويعمل سكالوني مدرباً للأرجنتين منذ صيف 2018، ونجح في قيادة التانغو للفوز بلقبي كوبا أمريكا 2021، ومونديال 2022.

وقالت وسائل إعلام مختلفة، إن تلميحات ليونيل سكالوني، سببها خلافات شديدة مع رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني.

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