5 فرق عربية تسعي للعلامة الكاملة بالجولة الثالثة لدور المجموعات بالكونفدرالية



تسعي 5 فرق عربية لفرض سيطرتها القارية وتحقيق العلامة الكاملة مع انطلاق الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية الأفريقية).

ويتساوي اتحاد الجزائر (حامل اللقب) ومودرن فيوتشر المصري في الرصيد بالمجموعة الأولي ولكل منهما 6 نقاط من مباراتين وهو نفس رصيد الزمالك المصري بالمجموعة الثانية، والأفريقي التونسي ونهضة بركان المغربي المجموعتين الثالثة والرابعة على الترتيب.

وتشهد الجولة الثالثة 8 مباريات، تبدأ بمواجهة الزمالك مع ضيفه ساجرادا الإنجولي غدا السبت، فيما تقام باقي اللقاءات يوم الأحد المقبل.

يستضيف أبوسليم الليبي نظيره أكاديمية سوار الغيني في المجموعة الثانية، بينما يلتقي ريفرز يونايتد النيجيري مع الأفريقي التونسي، وأكاديمية دو لوبيبتو الأنجولي مع دريمز اف سي الغاني في المجموعة الثالثة.

ويلعب الهلال الليبي مع سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، واتحاد الجزائر مع فيوتشر في المجموعة الأولي، بينما يلتقي نهضة بركان مع ديابل نوار الكونغولي، وسيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي مع الملعب المالي في المجموعة الرابعة.

وحقق اتحاد العاصمة فوزين متتالين علي الهلال ثم علي سوبر سبورت خارج الارض، ليواصل رحلة مطاردة لقبه الذي حققه في النسخة الماضية، ولكنه يصطدم بمواجهة فيوتشر، صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط حيث فاز هو الأخر علي الفريقين.

وستكون المواجهة بين الفريقين علي زعامة المجموعة الأولي، بل إن الفائز بالمباراة اليوم سيكون قد اقترب بشدة من حجز مقعده في دور الثمانية.

وفي المجموعة الثانية، يبحث الزمالك المصري عن تأكيد تفوقه القاري حين يستضيف ساجرادا، حيث يتطلع لحصد النقطة التاسعة في المجموعة بعد أن حقق فوزين علي حساب أبوسليم وأكاديمية سوار ليتصدر الفارس الأبيض جدول ترتيب المجموعة.

ويعاني الزمالك في الموسم الحالي من عدم قدرته علي دعم صفوفه بسبب إيقاف القيد في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي والتي تسببت في عدم قدرته على تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده بدفع مستحقات لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ولم تتوقف الأزمات عند هذا الحد ولكن في قرار مجلس إدارته الجديد بإيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفي الزناري ومحمد صبحي لمغادرتهم معسكر الفريق دون إذن الشهر الماضي، بجانب رحيل مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وتعيين معتمد جمال كمدير فني مؤقت للفريق.

ورغم كل ذلك، لكن الفريق يسير بصورة جيدة علي المستوي القاري ويتصدر مجموعته ويقترب وبقوة من حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية.

في المقابل، فإن ساجرادا يملك 3 نقاط عقب فوزه علي سوار الغيني بهدفين قبل أن يخسر من أبوسليم بهدف نظيف، ويسعي روكي سابيري، المدير الفني لساجرادا، للخروج بنتيجة إيجابية من تلك المواجهة حسب تصريحات صحفية فور وصوله الي القاهرة.

وفي المجموعة الثالثة، يسعي الأفريقي التونسي لتأكيد صدارته حين يحل ضيفاً علي ريفرز يونايتد النيجيري بعد غد الأحد، ويتواجد الأفريقي في الصدارة برصيد 6 نقاط يليه دريميز وريفرز يونايتد بثلاث نقاط ثم أكاديمية دو لوبيبتو بدون نقاط.



ويستضيف نهضة بركان نظيره ديابل نوار، بحثا عن العلامة الكاملة في المجموعة الرابعة حيث جمع 6 نقاط من الفوز علي سيخوخون يونايتد والملعب المالي، اللذين يحتلان المركز الثاني والثالث على الترتيب بثلاث نقاط لكل منهما بينما يتذيل ديابل نوار المجموعة بلا نقاط.

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