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غوارديولا يهدي أستون فيلا أرقاماً غير مسبوقة بالدوري الإنجليزي

12/8/2023 8:00:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق أستون فيلا انتصارًا ثميناً على ضيفه مانشستر سيتي 1-0، الأربعاء الماضي، ضمن لقاءات الجولة 15 من عمر الدوري الإنجليزي.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، سدد مانشستر سيتي تسديدتين فقط طوال المباراة، وهو أقل عدد من التسديدات لفريق يشرف على تدريبه بيب غوارديولا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وعلى الجانب الآخر، سدد أستون فيلا 22 كرة، وهو أكبر عدد من التسديدات يتعرض له فريقه يدربه غوارديولا في 535 خاضها بالدوريات الخمس الكبرى.

ونجح أستون فيلا في الفوز بآخر 14 مباراة خاضها على ملعبه بالبريميرليغ، ليعادل رقمه القياسي السابق في عدد الانتصارات المتتالية على أرضه بالدوري الإنجليزي، الذي سبق وحققه في 1931 و1903.

وانتزع أوناي إيمري مدرب أستون فيلا، أول انتصار على حساب غوارديولا، في 14 مباراة، بحسب أرقام "سكواكا" للإحصائيات.

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