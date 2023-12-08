غوارديولا يهدي أستون فيلا أرقاماً غير مسبوقة بالدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق أستون فيلا انتصارًا ثميناً على ضيفه مانشستر سيتي 1-0، الأربعاء الماضي، ضمن لقاءات الجولة 15 من عمر الدوري الإنجليزي.
وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، سدد مانشستر سيتي تسديدتين فقط طوال المباراة، وهو أقل عدد من التسديدات لفريق يشرف على تدريبه بيب غوارديولا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.
وعلى الجانب الآخر، سدد أستون فيلا 22 كرة، وهو أكبر عدد من التسديدات يتعرض له فريقه يدربه غوارديولا في 535 خاضها بالدوريات الخمس الكبرى.
ونجح أستون فيلا في الفوز بآخر 14 مباراة خاضها على ملعبه بالبريميرليغ، ليعادل رقمه القياسي السابق في عدد الانتصارات المتتالية على أرضه بالدوري الإنجليزي، الذي سبق وحققه في 1931 و1903.
وانتزع أوناي إيمري مدرب أستون فيلا، أول انتصار على حساب غوارديولا، في 14 مباراة، بحسب أرقام "سكواكا" للإحصائيات.
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