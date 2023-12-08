طارق حامد ينهي رحلته مع منتخب مصر ويعلن اعتزاله الدولي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قرر طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر ونادي ضمك السعودي، اعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلاده، والاكتفاء بما قدمه مع الفراعنة طوال السنوات الماضية.
وكتب حامد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها".
وتابع: "أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم، والآن سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي".
ويعد طارق حامد صاحب الـ 35 عامًا، أحد أهم لاعبي خط الوسط في مصر على مدار السنوات الأخيرة، وحجز لنفسه موقعاً في تشكيلة الفراعنة، وتأهل معه إلى نهائي أمم أفريقيا عام 2017 قبل الهزيمة على يد الكاميرون، ثم نجح في التأهل رفقة الفراعنة إلى مونديال روسيا 2018، وشارك مع مصر في أمم إفريقيا 2019، ورغم التوديع المبكر للمسابقة التي أقيمت على أرض مصر، لكنه كان من اللاعبين القلائل الذين لاقوا الإشادة واستحسان الجمهور حيث قدم أداءً جيداً خلال منافسات البطولة.
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