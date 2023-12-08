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طارق حامد ينهي رحلته مع منتخب مصر ويعلن اعتزاله الدولي

12/8/2023 8:00:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قرر طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر ونادي ضمك السعودي، اعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلاده، والاكتفاء بما قدمه مع الفراعنة طوال السنوات الماضية.

وكتب حامد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها".

وتابع: "أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم، والآن سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي".

ويعد طارق حامد صاحب الـ 35 عامًا، أحد أهم لاعبي خط الوسط في مصر على مدار السنوات الأخيرة، وحجز لنفسه موقعاً في تشكيلة الفراعنة، وتأهل معه إلى نهائي أمم أفريقيا عام 2017 قبل الهزيمة على يد الكاميرون، ثم نجح في التأهل رفقة الفراعنة إلى مونديال روسيا 2018، وشارك مع مصر في أمم إفريقيا 2019، ورغم التوديع المبكر للمسابقة التي أقيمت على أرض مصر، لكنه كان من اللاعبين القلائل الذين لاقوا الإشادة واستحسان الجمهور حيث قدم أداءً جيداً خلال منافسات البطولة.

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