بعد غياب دام شهراً عن الملاعب .. عودة موسيالا إلى تدريبات بايرن ميونيخ

(MENAFN
- Al-Bayan)
عاد لاعب الوسط الهجومي جمال موسيالا الى تدريبات ناديه بايرن ميونيخ الالماني بعد غياب دام شهرا عن الملاعب استعدادا لمباراة فريقه ضد أينتراخت فرانكفورت في الجولة الرابعة عشرة من بطولة المانيا لكرة القدم كما كشف مدربه توماس توخل الجمعة.
وقال توخل في مؤتمر صحافي "انه ضمن المجموعة (لخوض المباراة) اذا لم يطرأ اي شيء خلال التدريبات. لن يلعب 90 دقيقة بكل تأكيد. سنرى ما اذا كان سيبدأ المباراة اساسيا او يشارك خلالها".
وتعرض موسيالا لاصابة عضلية في الفخذ الايسر خلال مباراة فريقه ضد غلطة سراي التركي في 8 نوفمبر في مسابقة دوري ابطال اوروبا وخرج في الدقيقة 40.
غاب موسيالا عن تجمع منتخب المانيا استعدادا لمباراتيه الوديتين امام تركيا والنمسا (خسر كلاهما 2-3 وصفر-2 تواليا) بالاضافة الى مباراتين في الدوري الالماني وواحدة في دوري الابطال.
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