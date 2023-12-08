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بعد غياب دام شهراً عن الملاعب .. عودة موسيالا إلى تدريبات بايرن ميونيخ

12/8/2023 8:00:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عاد لاعب الوسط الهجومي جمال موسيالا الى تدريبات ناديه بايرن ميونيخ الالماني بعد غياب دام شهرا عن الملاعب استعدادا لمباراة فريقه ضد أينتراخت فرانكفورت في الجولة الرابعة عشرة من بطولة المانيا لكرة القدم كما كشف مدربه توماس توخل الجمعة.

وقال توخل في مؤتمر صحافي "انه ضمن المجموعة (لخوض المباراة) اذا لم يطرأ اي شيء خلال التدريبات. لن يلعب 90 دقيقة بكل تأكيد. سنرى ما اذا كان سيبدأ المباراة اساسيا او يشارك خلالها".

وتعرض موسيالا لاصابة عضلية في الفخذ الايسر خلال مباراة فريقه ضد غلطة سراي التركي في 8 نوفمبر في مسابقة دوري ابطال اوروبا وخرج في الدقيقة 40.

غاب موسيالا عن تجمع منتخب المانيا استعدادا لمباراتيه الوديتين امام تركيا والنمسا (خسر كلاهما 2-3 وصفر-2 تواليا) بالاضافة الى مباراتين في الدوري الالماني وواحدة في دوري الابطال.

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