احتدام المعارك بين إسرائيل وحماس في غزة قبيل تصويت في الأمم المتحدة

تدور معارك عنيفة الجمعة داخل أكبر مُدن قطاع غزة وفي محيطها، بعد شهرين على هجوم حركة حماس ضد إسرائيل واندلاع حرب تحصد أعداداً متزايدة من القتلى، فيما يصوّت مجلس الأمن الدولي في مسعى استثنائي على مشروع قرار لوقف إطلاق النار.

وبعدما ركز الجيش الإسرائيلي هجومه البري ضد حماس في مرحلة أولى في شمال غزة، وسع عملياته هذا الأسبوع إلى جنوب القطاع حيث يحتشد زهاء مليوني مدني باتوا محاصرين في بقعة تضيق مساحتها تدريجياً.

وبإسناد جوي وبحري، وصلت دبابات وجرافات إسرائيلية إلى خان يونس الخميس ودار قتال في هذه المدينة الأكبر في جنوب القطاع، كما اشتبك مقاتلو حماس مع الجيش الإسرائيلي شمالا في مدينة غزة ومنطقة جباليا المجاورة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء أن قواته "تحاصر منزل (يحيى) السنوار" في خان يونس، متعهّداً أنّها "مسألة وقت فقط حتى نجده".

وتتهم إسرائيل السنوار (61 عاما)، زعيم حماس في قطاع غزة الذي قضى 23 عاما في السجون الإسرائيلية، بأنه العقل المدبر لعملية "طوفان الأقصى"، التسمية التي أطلقتها الحركة على هجومها المباغت في السابع من أكتوبر والذي يعد الأسوأ في تاريخ الدولة العبرية.

وأوقع الهجوم 1200 قتيل معظمهم من المدنيين بحسب السلطات الإسرائيلية.

وفي قطاع غزة الصغير والمحاصر، قتل 17177 شخصا، نحو 70% منهم من النساء والأطفال دون 18 عاما، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحماس الخميس.

وفي المجموع قُتل 91 عسكريا إسرائيليا في المعارك في غزة، وبينهم الخميس نجل غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش السابق وعضو مجلس الوزراء الحربي، وفقاً لآخر حصيلة نشرها الجيش.

وفي دير البلح وسط قطاع غزة حيث يحتدم القتال، يستمر تدفّق الجرحى إلى المستشفيات، بينهم العديد من الأطفال. وقالت ريمة منسي وهي من سكان غزة، لوكالة فرانس برس إنها فقدت "كلّ الأشخاص الذين أحببناهم، كلّهم".

وفي شمال مدينة خان يونس (جنوب)، هزّت عمليات القصف التي نفّذها الجيش الإسرائيلي حي الكتيبة، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه "ضرب 450 هدفاً" في غزة في عمليات برية وجوية وبحرية.

ومساء الخميس، بثّت قنوات إسرائيلية مقاطع تظهر عشرات المعتقلين الفلسطينيين بملابس داخلية ومعصوبي العيون تحت حراسة جنود إسرائيليين في قطاع غزة، ما أثار جدلا حادا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "يحقق" من أجل "التأكد ممن له بينهم صلة بحماس ومَن ليس كذلك".

قُتل الشاعر الفلسطيني رفعت العرعير، أحد قادة جيل من الكتاب الغزاويين الشباب الذين راهنوا على الكتابة بالإنجليزية لإخبار قصصهم، ليل الخميس الجمعة في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة، وفق مقربون منه.

ضرورة حماية المدنيين

من جهته، شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس على "الحاجة الماسة" لحماية المدنيين مع احتدام القتال، داعيا إلى إنشاء ممرات إنسانية "لفصل السكان المدنيين عن حماس".

وتقدم الولايات المتحدة دعما حازما لإسرائيل منذ هجوم حماس لكنها تبدي قلقا متزايدا إزاء الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.

أصعب شهرين

يحاول الآلاف الفرار من القتال للتوجه نحو رفح على الحدود المصرية، المكان الوحيد الذي لا تزال توزع فيه مساعدات إنسانية ولو بكميات محدودة.

وقال عبد الله أبو دقة "منذ شهرين ننتقل من مكان إلى آخر (...) نحن متعبون جدا"، متحدثا عن "أصعب شهرين" في حياته.

ووصل أحمد حجاج إلى رفح من مخيم الشاطئ في الشمال، وتحدث عن الوضع الذي يواصل التدهور قائلا "ليس لدينا الضروريات الأساسية، والوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، ولا حل سياسيا في الأفق".

وتفرض إسرائيل "حصارا كاملا" على قطاع غزة منذ 9 أكتوبر ما تسبب في نقص خطير في المياه والغذاء والدواء والكهرباء وكذلك الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات ومحطات تحلية المياه.

ومساء الخميس، "دخلت 69 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية و61 ألف لتر من الوقود إلى غزة من مصر"، وهو رقم أقل بكثير ممّا كان عليه خلال الهدنة التي نُفّذت بين 24 و30 نوفمبر، حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

ووفق الأمم المتحدة، نزح 1,9 مليون شخص أي نحو 85% من السكان عن منازلهم في غزة بسبب الحرب التي دمرت أو ألحقت أضرارا بأكثر من نصف المنازل.









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