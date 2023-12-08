بوتين يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أنه سيرشح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

وأضافت تاس أن بوتين أدلى بهذا الإعلان في الكرملين عقب تكريمه جنودا قاتلوا في أوكرانيا بمنحهم أعلى وسام عسكري في البلاد، وهو ميدالية النجمة الذهبية التي ترفق بلقب بطل روسيا.





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