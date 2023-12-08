بوتين يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أنه سيرشح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.
وأضافت تاس أن بوتين أدلى بهذا الإعلان في الكرملين عقب تكريمه جنودا قاتلوا في أوكرانيا بمنحهم أعلى وسام عسكري في البلاد، وهو ميدالية النجمة الذهبية التي ترفق بلقب بطل روسيا.
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