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بوتين يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024

12/8/2023 8:00:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أنه سيرشح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

وأضافت تاس أن بوتين أدلى بهذا الإعلان في الكرملين عقب تكريمه جنودا قاتلوا في أوكرانيا بمنحهم أعلى وسام عسكري في البلاد، وهو ميدالية النجمة الذهبية التي ترفق بلقب بطل روسيا.


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