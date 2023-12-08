السفارة الأمريكية في بغداد تؤكد تعرضها لهجوم صاروخي وتطالب بحماية البعثات الدبلوماسية

أكد مكتب المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية في بغداد في بيان صحفي تعرض السفارة فجر اليوم إلى هجوم صاروخي "لا تزال التقييمات جارية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في مجمع السفارة".

وجدد المتحدث الدعوة" للحكومة العراقية، كما فعلنا من قبل، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أفراد ومرافق البعثات الدبلوماسية والشركاء في التحالف الدولي ونؤكد مرة أخرى أننا نحتفظ بحق الدفاع عن النفس وحماية موظفينا في أي مكان في العالم".

ويشكل القصف تطورا جديدا للأحداث، فهذه هي المرة هي الأولى التي تنضم فيها السفارة إلى قائمة الأهداف الأمريكية المستهدفة في العراق وسوريا، مع القواعد العسكرية.

من جانبه، دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، القيادات الأمنية كافة بملاحقة مرتكبي اعتداء إطلاق المقذوفات باتجاه السفارة الأمريكية في العراق، وتقديمهم للعدالة.

وعلى صعيد متصل، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عبدالله، اليوم الجمعة، "إن استهداف البعثات الدبلوماسية أمر لا يمكن تبريره، ولا يمكن القبول به، تحت أي ظرف ومهما كانت الادعاءات والأوهام التي تقف وراء هذه الأفعال المشية".

وأضاف- في بيان صحفي- أن القائد العام للقوات المسلحة أكد "أن مرتكبي هذه الاعتداءات يقترفون إساءة إزاء العراق واستقراره وأمنه، وأن هذه المجاميع المنفلتة، الخارجة عن القانون، لا تمثل بأي حال من الأحوال إرادة الشعب العراقي، ولا تعكس القرار العراقي الوطني الذي عبرت عنه الحكومة العراقية في مناسبات رسمية عدة" .

وشدد المتحدث العسكري على "أن التلاعب باستقرار العراق، والإساءة للأمن الداخلي، ومحاولة التعريض بسمعة العراق السياسية، واستهداف أماكن آمنة محمية بقوة القانون والأعراف والاتفاقيات الدولية، هي أعمال إرهابية".

وقال "إن قواتنا الأمنية والأجهزة الحكومية والتنفيذية، كل حسب اختصاصه وواجبه، ستواصل حماية البعثات الدبلوماسية، وصيانة المعاهدات الدولية والالتزام بتأمينها ولن تجد العناصر المسيئة إلا الملاحقة والتصدي دفاعا عن سيادة العراق واستقراره، الذي تحقق عبر مسيرة طويلة من التضحيات الجِسام".





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