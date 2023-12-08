دعوا الجثث تتكدس .. بوريس جونسون يرد على اتهامات خلال كوفيد-19

نفى رئيس وزراء بريطانيا السابق، بوريس جونسون، مزاعم بأنه استخدم عبارة "دعوا الجثث تتكدس عاليا"، خلال جائحة كوفيد-19.

ورفض جونسون مزاعم كبير مساعديه السابقين دومينيك كامينغز، وذلك في بيانه المؤلف من 233 صفحة، للجنة التحقيق في المملكة المتحدة بشأن كوفيد-19، والذي نشر بعد أن قدم أدلة شفهية أمس الخميس. ووصف جونسون المزاعم بأنها سخيفة، بحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الجمعة.

وقال أمام لجنة التحقيق التي ترأستها السيدة هيذر هاليت: "أنا متهم- من قبل المصادر المعتادة- بالقول إنني أفضل ترك الجثث تتكدس عاليا"، بدلا من فرض إغلاق آخر.

وأضاف: "كما قلت بالفعل في التسجيل، لم اتفوه بذلك. ما يجعل ذلك سخيفا بشكل خاص هو أنني من المفترض أن أقوله في 31 أكتوبر 2020، بينما قرار الإغلاق قد تم اتخاذه بالفعل.

وكان كامينغز، الذي انتقد جونسون بشكل متكرر، قال إن رئيس الوزراء السابق يفضل ترك الجثث "تتكدس عاليا"، بدلا من ضرب الاقتصاد بمزيد من القيود، وهو ادعاء دعمه كبير المساعدين السابقين، إدوارد ليستر.

وكان جونسون، أقر بأنه يتحمل المسؤولية الشخصية عن الأخطاء التي ارتكبت أثناء التعامل مع تفشي جائحة كورونا، حيث اعتذر للضحايا أمس الأول الاربعاء، في مستهل استجوابه لمدة يومين، أمام لجنة التحقيق المعنية بقضايا "كوفيد-19" في المملكة المتحدة.

وقال جونسون إنه "بلا شك"، كان يتعين على حكومته أن تتصرف بشكل مختلف، ولكنه أصر على أنها قدمت "أفضل ما لديها" في ظل ظروف "صعبة للغاية".









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