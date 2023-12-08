توقيع اتفاقية بين روساتوم الروسية وإسكوم هولدنجز الجنوب أفريقية تعزز تطوير سوق العمل

في إطار المؤتمر الدولي لتغير المناخ "كوب28"، وقّعت شركة "روساتوم" الروسية وإسكوم هولدنجز الجنوب أفريقية اتفاقية يوم الجمعة، بهدف تعزيز التعاون في تطوير سوق العمل التي تأخذ في اعتبارها العنصر الإنساني، وذلك في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الشركتين ضمن إطار التحالف الدولي للمنظمات المركزة على الإنسان. ستركز الجهود الرئيسية للشركتين على تنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة، بالإضافة إلى تنسيق الأنشطة في مجال تطوير نهج يركز على الإنسان في تدريب الكوادر.

حضر حفل التوقيع كل من تاتيانا تيرينتيفا، نائب المدير العام للموارد البشرية في روساتوم، وكاليب كاسيم، الرئيس التنفيذي لإسكوم هولدنجز.

وصرحت تيرنتيفا بأهمية هذا الاتفاق قائلة: "توقيع هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تشكيل سوق عمل مركزة على الإنسان والتفاعل الفعّال بين الشركات الرائدة في قطاع الطاقة في روسيا وجنوب أفريقيا". وأعربت عن أملها في أن يصبح هذا التعاون نموذجًا للآليات البريكس، حيث يتم حل المشاكل بتناغم وبشكل مشترك لصالح أكبر أرباب العمل في دول الجمعية.

من جهته، أشاد كاليب كاسيم، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة إسكوم هولدنجز، بالتعاون وقال: "إسكوم فخورة بالتعاون مع روساتوم في تطوير المهارات. نحن مستلهمون من شراكتنا كفرصة للعمل سويًا لخلق سوق عمل مركز على الإنسان، وتطوير المهارات اللازمة على مدى الحياة، والأهم من ذلك، تزويد شعبنا بمهارات ذات صلة ومطلوبة".

تتضمن الاتفاقية أيضًا مبادرة بحث حول مؤشر محورية الشركات البشرية والتعاون في تطوير وتنفيذ دراسات حالة جديدة. سيقوم التحالف بإطلاق برامج دعم لقيادة النساء والمحترفين الشبان، إلى جانب تبادل المعلومات بانتظام لخلق مجتمع عالمي يضم المنظمات التي تعمل على تطوير نهج يركز على الإنسان في إدارة الموارد البشرية.

تجدر الإشارة إلى أن "إسكوم هولدنجز" هي شركة طاقة حكومية مقرها جنوب أفريقيا، وتُعتبر واحدة من أكبر منتجي الكهرباء في القارة. تسيطر الشركة على توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في البلاد باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، وتضم أكثر من 40 ألف موظف.

يُعتبر نهج محور الإنسان أساسًا لتحقيق تنمية مستدامة وعادلة إقليميًا ودوليًا، حيث تقوم المنظمات العاملة بهذا النهج ببناء أنظمة خاصة توفر للموظفين فرص تحقيق النجاح الذاتي وتعزيز إمكانياتهم. كما تهدف هذه الشراكة إلى تطوير التعاون بناءً على مبادئ المساواة والفائدة المشتركة.