إنفانتينو: أتمنى مشاركة ميسي في النسخ الثلاث المقبلة من كأس العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تمنى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استمرار نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، في الملاعب وعدم اعتزاله، حتى مشاركته في نسخة كأس العالم 2034، أو فيما تليها أيضاً.
وقال إنفانتينو في تصريحات أبرزتها صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أتمنى أن يتواجد ميسي في النسخة المقبلة من كأس العالم".
وأكمل: "أتمنى ظهوره أيضاً في النسخة التالية 2030 ونسخة 2034، وحتى الوقت الذي يريده".
وعن النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، قال إنفانتينو: "نحن في وضع جيد للغاية والجميع سعداء وتجمعهم حالة توافق، مونديال 2026 سيكون الأول بمشاركة 48 منتخباً، سنشهد مهرجاناً أثق في ذلك".
وكان ميسي (36 عاما) صرح أكثر من مرة أنه لا يزال يفكر في إمكانية مشاركته بمونديال 2026، مشيراً إلى أنه لم يحسم قراره بعد.
وقاد ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بمونديال 2022، وتوج بعدها بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة في مسيرته.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN08122023000110011019ID1107560599
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.