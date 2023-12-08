Friday, 08 December 2023 06:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إنفانتينو: أتمنى مشاركة ميسي في النسخ الثلاث المقبلة من كأس العالم

12/8/2023 8:00:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تمنى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استمرار نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، في الملاعب وعدم اعتزاله، حتى مشاركته في نسخة كأس العالم 2034، أو فيما تليها أيضاً.

وقال إنفانتينو في تصريحات أبرزتها صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أتمنى أن يتواجد ميسي في النسخة المقبلة من كأس العالم".

وأكمل: "أتمنى ظهوره أيضاً في النسخة التالية 2030 ونسخة 2034، وحتى الوقت الذي يريده".

وعن النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، قال إنفانتينو: "نحن في وضع جيد للغاية والجميع سعداء وتجمعهم حالة توافق، مونديال 2026 سيكون الأول بمشاركة 48 منتخباً، سنشهد مهرجاناً أثق في ذلك".

وكان ميسي (36 عاما) صرح أكثر من مرة أنه لا يزال يفكر في إمكانية مشاركته بمونديال 2026، مشيراً إلى أنه لم يحسم قراره بعد.

وقاد ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بمونديال 2022، وتوج بعدها بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة في مسيرته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN08122023000110011019ID1107560599

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث