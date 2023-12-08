إنفانتينو: أتمنى مشاركة ميسي في النسخ الثلاث المقبلة من كأس العالم

تمنى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استمرار نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، في الملاعب وعدم اعتزاله، حتى مشاركته في نسخة كأس العالم 2034، أو فيما تليها أيضاً.

وقال إنفانتينو في تصريحات أبرزتها صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أتمنى أن يتواجد ميسي في النسخة المقبلة من كأس العالم".

وأكمل: "أتمنى ظهوره أيضاً في النسخة التالية 2030 ونسخة 2034، وحتى الوقت الذي يريده".

وعن النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، قال إنفانتينو: "نحن في وضع جيد للغاية والجميع سعداء وتجمعهم حالة توافق، مونديال 2026 سيكون الأول بمشاركة 48 منتخباً، سنشهد مهرجاناً أثق في ذلك".

وكان ميسي (36 عاما) صرح أكثر من مرة أنه لا يزال يفكر في إمكانية مشاركته بمونديال 2026، مشيراً إلى أنه لم يحسم قراره بعد.

وقاد ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بمونديال 2022، وتوج بعدها بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة في مسيرته.

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