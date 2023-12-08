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المجلس الوطني الاتحادي يناقش الثلاثاء المقبل مشاركة المواطنين بالقطاع الصحي

12/8/2023 8:00:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يوم الثلاثاء الموافق 12ديسمبر الجاري في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي لمناقشة موضوع "سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي".

وسيناقش المجلس الموضوع ضمن محاور؛ سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها.

كما يطلع المجلس على 53 مرسوما بقانون اتحادي صادر، ويصادق على مضبطة الجلسة الثانية التي عقدت يوم 28 نوفمبر الماضي.


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