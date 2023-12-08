دخلت التاريخ كأول مدربة مساعدة في الدوري الألماني .. ماري لويز إيتا تحكي عن تجربتها مع يونيون برلين

أمضت ماري لويز إيتا، مساعدة مدرب فريق يونيون برلين، أسابيع قليلة مليئة بالمشاعر المتقلبة في النادي الذي يتذيل ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) حاليا.

وتعتبر إيتا /32 عاما/ أول امرأة تتولى هذا المنصب في أحد فرق الرجال بالدوري الألماني.

وقالت إيتا في مقابلة أجرتها مع الموقع الألكتروني الرسمي للنادي "لقد حدث الأمر بسرعة، نسبيا وما زال يبدو غريبا إلى حد ما".

وعملت إيتا مساعدة لماركو جروته، الذي تولى قيادة يونيون برلين، بصورة مؤقتة، في منتصف نوفمبر الماضي، عقب رحيل أورس فيشر عن منصب المدير الفني لفريق العاصمة الألمانية.

وقالت إيتا "كان هناك أيضا أمل كبير في أن ينجح الطاقم التدريبي في تحسين نتائج ومستوى الفريق. ولهذا السبب كانت المشاعر متقلبة للغاية".

وأضافت اللاعبة السابقة: "بالطبع أنا وماركو كنا سعداء بالثقة التي منحنا إياها النادي. ولكن أولا وقبل كل شيء، كانت هناك صدمة وخيبة أمل وحزن شديد أيضا. كان الأمر يتعلق بمساعدة النادي على تحقيق التحول".

واحتفظت إيتا بمنصب المدرب المساعد للفريق، تحت قيادة الكرواتي نيناد بيليكا، المدير الفني الجديد ليونيون برلين.

وأوضحت إيتا: "مع فريق التدريب الجديد، عليك أولا أن تتعرف على بعضكما البعض، وأن ترى أين يمكنك تقديم الدعم. لم يكن هناك سوى القليل من الوقت للتفكير في الأمر".

كما دخلت إيتا التاريخ، بعدما أصبحت أول مساعدة مدرب ببطولة دوري أبطال أوروبا للرجال، وذلك عقب تواجدها ضمن الطاقم التدريبي للفريق خلال تعادله 1 / 1 مع مضيفه سبورتنج براجا البرتغالي الشهر الماضي.

وتحدثت إيتا عن هذا اللقاء قائلة: "المباراة الأولى في دوري أبطال أوروبا كانت بالطبع مجنونة وشيئا خاصا. سوف أتذكرها دائما".

يذكر أن يونيون برلين، الذي حصد 7 نقاط في مبارياته الـ12 الأولى بالدجوري الألماني هذا الموسم، يستعد لملاقاة بوروسيا مونشنجلادباخ غدا السبت، حيث يتطلع لتحقيق انتصاره الأول في المسابقة منذ ما يقرب من 3 أشهر ونصف الشهر.

ويرجع آخر فوز ليونيون برلين بالبطولة إلى 26 أغسطس الماضي، حينما تغلب 4 / 1 على مضيفه دار مشتات بالمرحلة الثانية للمسابقة.

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