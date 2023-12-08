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وزير البيئة القطري: نجاح باهر لـ COP28..وجناح الإمارات يطرح مبادرات مميزة

12/8/2023 8:00:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أثنى معالي الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي بدولة قطر، على الجهود الحثيثة التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة لرئاستها مؤتمر الأطراف COP28، والخروج بنتائج مبهرة خلال القمة الناجحة، مشيداً بدور الإمارات في طرح مبادرات مستدامة تفيد العالم ومنطقة الخليج.

وأضاف وزير البيئة القطري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش حضوره اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف COP28 بدبي، أنه قام بزيارة جناح دولة الإمارات حيث اطلع على العديد من المبادرات المستدامة في مجال التحول إلى الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري، لافتاً إلى أن COP28 يشهد حضورا وإقبالا لافتا لممثلي دول العالم من أجل استعراض خدماتهم ومنتجاتهم المبتكرة.

ودعا معاليه إلى ضرورة الاستثمار في قمة المناخ، والخروج بتوصيات هامة تفيد سكان العالم، ودعم الدول النامية، ووضع حلول مبتكرة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.


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