وزير البيئة القطري: نجاح باهر لـ COP28..وجناح الإمارات يطرح مبادرات مميزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أثنى معالي الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي بدولة قطر، على الجهود الحثيثة التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة لرئاستها مؤتمر الأطراف COP28، والخروج بنتائج مبهرة خلال القمة الناجحة، مشيداً بدور الإمارات في طرح مبادرات مستدامة تفيد العالم ومنطقة الخليج.
وأضاف وزير البيئة القطري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش حضوره اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف COP28 بدبي، أنه قام بزيارة جناح دولة الإمارات حيث اطلع على العديد من المبادرات المستدامة في مجال التحول إلى الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري، لافتاً إلى أن COP28 يشهد حضورا وإقبالا لافتا لممثلي دول العالم من أجل استعراض خدماتهم ومنتجاتهم المبتكرة.
ودعا معاليه إلى ضرورة الاستثمار في قمة المناخ، والخروج بتوصيات هامة تفيد سكان العالم، ودعم الدول النامية، ووضع حلول مبتكرة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
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