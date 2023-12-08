مجموعة اينوك تفتتح أول محطة وقود متكاملة في المنطقة تشمل الهيدروجين الأخضر

تماشياً مع الالتزام بترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي للاستدامة والتحول الأخضر؛ افتتح معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اينوك، أول محطة هيدروجين أخضر للمجموعة وذلك ضمن محطة اينوك للخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي، بحضور أعضاء مجلس إدارة مجموعة اينوك، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة. وتعد محطة الخدمة المستقبلية حالياً المحطة الوحيدة في المنطقة التي توفر الوقود الهيدروجيني الأخضر والهيدروكربوني (البنزين والديزل) بالإضافة إلى محطات الشحن الكهربائي.

وتدعم محطة الهيدروجين الأخضر الجديدة، المشروع المشترك بين مجموعة اينوك وهيئة كهرباء ومياه دبي، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، واستضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي يستقطب آلاف قادة المناخ العالميين.

ويمثل افتتاح محطة الهيدروجين الأخضر الجديدة خطوة بالغة الأهمية ترسّخ تعاون مجموعة اينوك مع هيئة كهرباء ومياه دبي لاستخدام الهيدروجين في التنقل ودعم مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، بالإضافة إلى تطوير اقتصاد الهيدروجين في دولة الإمارات. وتتطلع دولة الإمارات إلى إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين منخفض الانبعاثات سنوياً بحلول عام 2031، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050.

وبهذه المناسبة قال معالي سعيد محمد الطاير: "نعمل في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي في الاستدامة والتحوّل الأخضر. ويسعدنا التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومجموعة إينوك لتوفير الهيدروجين الأخضر الذي تنتجه الهيئة من المحطة التجريبية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، لاستخدامه كوقود، حيث يدعم هذا المشروع التزام دبي الراسخ بالاستدامة ودعمها الحثيث لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة التغير المناخي، كما يسهم في تسريع الانتقال إلى الحياد الكربوني تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050."

ومن جهته، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "في إطار شراكتنا المستمرة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، تفخر اينوك بالكشف عن أول محطة للتزويد بالوقود الهيدروجيني الأخضر، إذ يعتبر الهيدروجين بديلاً ممتازاً لمصادر الطاقة التقليدية وعاملاً مهماً في مساعي دبي، ودولة الإمارات عموماً، لإرساء أسس الاقتصاد الأخضر. وانطلاقاً من دورنا الرائد والمتكامل في مجال الطاقة، فإننا نسهم بدورٍ كبير في دعم التحوّل في قطاع الطاقة، ونواصل استكشاف الحلول التي من شأنها بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".

يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولا ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية الإنتاج. وبالإضافة إلى تقليل انبعاث غازات الدفيئة وتنويع مصادر الطاقة، يعمل الهيدروجين على زيادة نطاق قيادة المركبات. ولذلك، يعدّ من أنظف أشكال الطاقة مع عدم وجود انبعاثات.

تقع محطة التزويد بالوقود الهيدروجيني في محطة الخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي، والتي تستقبل آلاف المعنيين بقضايا التغير المناخي في مؤتمر الأطراف (كوب 28). وتستخدم هيئة كهرباء ومياه دبي تقنية تحليل الماء باستخدام غشاء تبادل البروتون (PEM) بقدرة 1.25 ميجاوات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمعدل 20 كيلوجرام في الساعة باستخدام الطاقة الشمسية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وستكون المحطة قادرة على تزويد ما يصل إلى 25 سيارة (سيارات خلايا الوقود) بسرعة شحن تصل إلى 7 دقائق تقريباً. كما يمكن دمج منشأة التوزيع التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ومجموعة اينوك مع أي حلول رقمية مخصصة لإدارة الأساطيل. من ناحية أخرى، تتعاون مجموعة اينوك مع الفطيم للسيارات/تويوتا، الشريك الاستراتيجي للتنقل الإلكتروني في مؤتمر (كوب 28)، لاختبار أول محطات الهيدروجين الأخضر عالية السرعة الخاصة بها. وتقوم الفطيم للسيارات/تويوتا بتزويد مجموعة اينوك بأربع مركبات من طراز تويوتا ميراي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين لاختبارها واستخدامها خلال المؤتمر.

وأضاف الفلاسي: "يسعدنا التعاون مع الفطيم للسيارات/تويوتا لتسريع تحول الدولة في مجال التنقل الأخضر. ومن خلال هذه الشراكات، سنواصل دعم مساعي دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي وتعزيز مكانتها كواحدة من أكبر منتجي الهيدروجين بحلول عام 2031".

وعلى غرار الطرق التقليدية للتزود بالوقود، يمكن إعادة تزويد سيارات خلايا وقود الهيدروجين بالوقود بسرعة وكفاءة في محطة الهيدروجين. وستوفر المحطة خيارات موثوقة وفعالة للتزود الثنائي بالوقود عند 350 و700 بار، والتي يمكن زيادتها لتلبية الطلب المتزايد مستقبلاً.

علاوة على ذلك، تتعاون مجموعة اينوك مع الجهات المحلية لتنفيذ القواعد والمعايير المعمول بها للتشغيل الآمن لأنظمة الهيدروجين بما يتماشى مع المعايير العالمية.

ومنذ افتتاحها في عام 2021، نالت محطة الخدمة المستقبلية إشادة واستحسان العديد من الهيئات العالمية والمحلية لما تتمتع به من تصميم مبتكر ومزايا استدامة. وقد حصلت على تصنيف LEED البلاتيني المرموق - وهو نظام معتمد دولياً لتقييم المباني من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء (USGBC) معروف بتركيزه القوي على الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك المياه وتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. وقد تجاوزت اينوك متطلبات التصنيف؛ حيث حصلت على 93 نقطة، مما يجعلها أول محطة خدمة في العالم تحصل على تصنيف LEED البلاتيني.





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