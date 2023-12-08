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بين سببين.. سر اختفاء بيان مبابي من الموقع الإلكتروني لريال مدريد

12/8/2023 8:00:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ما زال الغموض يحيط بمستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، في ظل انتهاء تعاقده مع البي إس جي بنهاية الموسم الجاري، وارتباط اسمه بالرحيل إلى صفوف ريال مدريد، الذي يستطيع التوقيع معه يناير المقبل، دون العودة إلى مسؤولي النادي الباريسي.

وأصدر ريال مدريد بيان الشهر الماضي، قال فيه: "بالنظر إلى المعلومات الصادرة مؤخراً والتي نشرتها وسائل إعلام مختلفة، وتوجد فيها تكهنات حول مفاوضات مزعومة بين كيليان مبابي ونادينا، نود توضيح أن هذه المعلومات كاذبة تماماً وأنه لم يتم إجراء هذه المفاوضات، مع اللاعب الذي ينتمي إلى باريس سان جيرمان".

ووفقاً لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن البيان الرسمي الذي أصدره ريال مدريد بشأن مبابي اختفى من الموقع الرسمي للميرنغي، وانتشرت تفسيرات بين الجمهور حول سبب الحذف حيث قالوا إنه يعود إلى اقتراب توقيع مبابي مع الميرنغي.

وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن الأمر ليس كذلك، بل يعود فقط إلى وجود تعديلات مؤخراً على الموقع الرسمي لريال مدريد.

وأوضحت الشبكة أن الريال يتعمد وجود البيان على الموقع، لأنه يعتبر بمثابة سلاح سيدافع به عن نفسه، إذا قدمت ضده شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم من جانب باريس سان جيرمان، بداعي التفاوض مع مبابي قبل دخوله الفترة الحرة.

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