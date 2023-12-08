10.9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع



بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي حلال الأسبوع الحالي أكثر من 10.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2470 مبايعة بقيمة 7.04 مليار درهم منها 357 مبايعة للأراضي بقيمة 2.18 مليار درهم و2113 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.86 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 268.02 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 95.56 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 83.93 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 213 مبايعة بقيمة 189.09 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 38.29 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 678.29 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 135 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 135 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 87.43 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 274 مبايعة بقيمة 449.54 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 207 مبايعة بقيمة 437.12 مليون درهم وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 152 مبايعة بقيمة 363.22 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.29 مليار درهم منها 50 رهن أراض بقيمة 2.34 مليار درهم و367 رهن فلل وشقق بقيمة 951.33 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 2.08 مليار درهم وأخرى في منطقة الحبية الثانية بقيمة 102.38 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 162 هبة بقيمة 640.94 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 121.53 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 92.63 مليون درهم.