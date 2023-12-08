الإمارات تتصدر عربياً في مؤشر مرونة التجارة العالمية 2023

كشفت «وايتشيلد»، شركة الاستشارات العالمية المتخصصة في وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة، عن إصدار النسخة الأولى من تقرير مؤشر مرونة التجارة العالمية (GTRI 2023)، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في شأن تغيّر المناخ (COP 28) في دبي إذ تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول الأعلى أداءً في المنطقة العربية واحتلت المرتبة 31 عالمياً، بفضل دورها مركزاً تجارياً عالمياً رئيساً وبيئتها المواتية لمزاولة الأعمال، ومحفظتها المتنوعة من الشركاء التجاريين وبنيتها التحتية عالمية المستوى وخدماتها اللوجستية عالية الجودة وقدراتها الجمركية المتميزة. ويبرز لديها عدد من مواضع التحسين بما يشمل زيادة تنويع المنتجات والانتقال إلى أعلى سلاسل التوريد للتداول بمنتجات معقدة.

واستجابةً للاهتمام المتزايد بقضايا سياسة التجارة العالمية ودورها في إرساء اقتصادات أكثر استدامة، تقدم وايتشيلد، التي تصدرت مجالي الاستدامة والتجارة منذ أكثر من عشر سنوات، منهجية مبتكرة ترسم صورة واضحة عن واقع العلاقات التجارية الحالي من ناحية المنتجات والشركاء في آن معاً. ونجحت الشركة في تطوير منهجية فريدة لقياس قدرة الدول على مواجهة التقلبات التجارية على المدى القصير والتعافي منها على المدى المتوسط. ويهدف ذلك إلى مساعدة الدول على تحقيق أهدافها المتعلقة بالتنمية المستدامة بتحديد مواضع التحسين بالاعتماد على 85 مؤشراً لمرونة التجارة العالمية والتي تغطي 136 اقتصاداً.

الدول العشر الأولى

وتشمل قائمة الدول العشر الأولى عالمياً من ناحية الأداء في مؤشر مرونة التجارة العالمية (GTRI 2023) تسع دول مرتفعة الدخل، وهي ألمانيا (1) وهولندا (2) والولايات المتحدة (3) وفرنسا (4) واليابان (5) والمملكة المتحدة (6) وإيطاليا (7) وسنغافورة (8) وبلجيكا (10)، ودولة واحدة متوسطة الدخل وهي الصين في المرتبة التاسعة كما برزت دول أخرى متوسطة الدخل في مقدمة الترتيب وهي ماليزيا في المرتبة العشرين وتايلند في المرتبة الثانية والعشرين.

وتتربع ألمانيا، ثالث أكبر مصدّر عالمياً، في طليعة تصنيفات المؤشر بفضل الشبكات التجارية القوية التي أسستها على مر السنوات في مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أنشطتها التجارية فائقة التنوع على صعيدي المنتجات والشركاء التجاريين. وتُعد هولندا سادس أكبر دولة تجارية في العالم، وتحتل المرتبة الثانية في مؤشر مرونة التجارة العالمية نتيجة علاقاتها القوية بأوروبا وباقي أنحاء العالم وأنظمة الخدمات اللوجستية والتوزيع المتقدمة لديها وبيئتها المواتية للأعمال.

وصنّف المؤشر الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، وهي ثاني أضخم دولة تجارية في العالم، إذ يبرز هذا التصنيف المتقدم، إلى جانب عوامل أخرى عديدة، مدى قوة شبكتها التجارية العالمية ودورها مركزاً تجارياً عالمياً رئيساً عدا عن تنوع وكثرة السلع التجارية التي تتداولها. وعلى الرغم من أن الصين الدولة المصدّرة الأولى في العالم وتحمل لقب «مصنع العالم»، فإنها جاءت بالمرتبة التاسعة في ظل قدرتها الفائقة على تحمل التقلبات، فهي تؤدي دوراً محورياً في سلاسل التوريد العالمية وتتمتع بمحافظ متنوعة من السلع والشركاء التجاريين، إلا أنها تعاني نسبياً نقاط ضعف في ركيزتها المؤسسية.

التنويع الاقتصادي

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة في التصنيف على مستوى المنطقة العربية والـ47 عالمياً، مستفيدة من تسريع خطط التنويع الاقتصادي والسياسات الداعمة كما أثمرت الإصلاحات المؤسسية والمالية والتنظيمية تحسناً ملموساً في بيئة الأعمال وزيادة معدلات النمو في قطاعات السفر والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية، وتمكنت السعودية من توسيع شبكة شراكاتها التجارية خارج أسواقها التقليدية، كما سجلت تحسناً على صعيد تنويع سلعها، إلا أنها لم تبلغ أقصى إمكاناتها حتى اليوم، إذ يتعين عليها العمل على تسهيل التدابير الحدودية وتعزيز الحماية القانونية التي توفرها.

وقال فادي فرّا، الشريك الإداري في شركة وايتشيلد: «بادرت وايتشيلد، في ظل تصاعد الاهتمام بقضايا سياسة التجارة العالمية وإسهامها في تعزيز استدامة الاقتصادات في العالم، إلى ابتكار تقرير مؤشر مرونة التجارة العالمية (GTRI 2023)، والذي يقدم منهجية غير مسبوقة لدعم الدول في تحديد السبل المتاحة لتعزيز قدرتها على الثبات في وجه التقلبات التجارية والتعافي منها. ويتزامن إصدارنا لهذا التقرير مع انعقاد مؤتمر الأطراف في شأن تغيّر المناخ COP 28 في دبي، ونأمل أن يسهم التقرير في تحقيق أهداف المؤتمر، ولا سيما في المجالات التي تتيح استخدام السياسات التجارية والداعمة للمساعدة على تحفيز إجراءات حماية المناخ وتعزيز التنمية المستدامة».

وقال رائد صفدي، كبير الاقتصاديين في وايتشيلد: «يتزامن إطلاق تقرير مؤشر مرونة التجارة العالمية (GTRI 2023) مع تراجع المرونة التجارية نتيجة الاضطرابات الحادة التي واجهتها في الأسواق العالمية، ويمكن لمنهجيات الاستعانة بمصادر خارجية قريبة جغرافياً وللمعاملات التجارية مع الأصدقاء أن تعزز المرونة في وجه الأخطار الجيوسياسية على المدى القصير، إلا أنها تحد من مرونة الدول أمام باقي أنواع الاضطرابات، على غرار أزمة كوفيد-19، ودفعت هذه العوامل وايتشيلد إلى إصدار تقرير مؤشر مرونة التجارة العالمية (GTRI 2023) ودعم الدول في تحسين تكاملها التجاري والحد من تأثير الاضطرابات في اقتصادها، ويشكل التقرير أداة قوية لدعم المرونة الاقتصادية باستخدام أساليب مبتكرة ترتكز على نظرية الشبكات، إلى جانب المحاكاة للاضطرابات التجارية وتتبع أثرها المحتمل في التدفقات التجارية».