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فصائل المقاومة: من يتساوق مع مخططات الاحتلال شريك في حرب الإبادة

12/8/2023 6:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان، الجمعة، " إن هناك وحدة سياسية في الموقف الوطني الفلسطيني، وإن أي قرار يتعلق بالقضية الفلسطينية هو قرار وطني وشأن داخلي، لن نقبل بأي شكل التدخل فيه".


كما أكدت الفصائل على وجود " وحدة ميدانية لفصائل المقاومة " مشيرةً إلى أنها " ستحقق النصر للشعب والهزيمة الساحقة للاحتلال وداعميه ".


وأضافت الفصائل أن " من يتساوق مع مخططات الاحتلال بفرض إدارة جديدة هو شريك في حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني ".


وتابعت الفصائل في بيانها، أن " كل مخططات الاحتلال ستتحطم أمام صمود وثبات الشعب وقوة وعنفوان المقاومة على الأرض "، وأن " الاحتلال لن ينجح في مخططات التهجير ومشاريع الوطن البديل ".


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