مسيرات في عدة محافظات نصرة لأهالي غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أردنيون ينظمون مسيرات اليوم الجمعة في مختلف مناطق المملكة وفي وسط البلد، بوقفات تضامنية نصرة للشعب الفلسطيني والأشقاء في قطاع غزة والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم منذ 28 يوماً.ورفع المشاركون العلمين الأردني والفلسطيني وهتفوا نصرة لقطاع غزة وللشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.وطالب المشاركون في الوقفات، المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية بالقيام بمسؤولياتهم، ووقف العدوان الوحشي على غزة ومحيطها والمدن الفلسطينية كافة.وهتفوا بضرورة إيصال المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة المحاصر ودعموا المقاومين في قطاع غزة في ظل اشتباكات مباشرة من مسافة صفر مع جنود الاحتلال .



كما انطلقت مسيرة في محافظة معان مطالبة بحماية المدنيين في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي.



وبدأت بعد صلاة الظهر وقفة في محافظة إربد منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع وقتل الأطفال والنساء.



وفي محافظة الكرك، هتف المشاركون في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي، مطالبين بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.

