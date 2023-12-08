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5 آلاف مقدسي أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم الإجراءات الإسرائيلية

12/8/2023 6:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدى 5 آلاف مواطن مقدسي صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، بمدينة القدس المحتلة، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه المواطنين المقدسيين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليهم.


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان لها، إن قوات الاحتلال منعت المصلين، ممن هم دون الـ70 عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى، للجمعة التاسعة، على التوالي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة. وذكرت أن هذا تسبب بانخفاض كبير في عدد المصلين الذين تمكنوا من الوصول للمسجد.


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدت على المواطنين الفلسطينيين والمصلين على باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.


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