القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين.



ودوى صوت انفجار بمنطقة تل أبيب الكبرى، دون إنذار، نجم عن سقوط صاروخين في البحر دون اعتراض من القبة الحديدية.



وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه سمع دوي انفجار قوي وسط إسرائيل دون إنذار.