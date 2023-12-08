القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين.
ودوى صوت انفجار بمنطقة تل أبيب الكبرى، دون إنذار، نجم عن سقوط صاروخين في البحر دون اعتراض من القبة الحديدية.
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه سمع دوي انفجار قوي وسط إسرائيل دون إنذار.
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