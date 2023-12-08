الاحتلال يحتجز جرارات زراعية في الأغوار الشمالية

الاحتلال يحتجز جرارات زراعية في الأغوار الشمالية
التاريخ
12/8/2023 6:11:22 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/PNN- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عددا من الجرارات الزراعية في الأغوار الشمالية.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، إن الاحتلال احتجز عددا من الجرارات الزراعية أثناء عملها في منطقة وادي الفاو بالأغوار الشمالية، وسط تخوف من الاستيلاء عليها في وقت لاحق.
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