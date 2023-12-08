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الاحتلال يحتجز جرارات زراعية في الأغوار الشمالية

12/8/2023 6:11:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار/PNN- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عددا من الجرارات الزراعية في الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، إن الاحتلال احتجز عددا من الجرارات الزراعية أثناء عملها في منطقة وادي الفاو بالأغوار الشمالية، وسط تخوف من الاستيلاء عليها في وقت لاحق.


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