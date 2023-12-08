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إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بلدة حزما شمال شرق القدس

12/8/2023 6:11:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أصيب مواطن بالرصاص الحي، أطلقة جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامه بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة

وأفادت الوكالة الرسمية، بأن الاحتلال اقتحم البلدة، وداهم مسجدا وأطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة احدهم بالرصاص.

يتبع...


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