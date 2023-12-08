إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بلدة حزما شمال شرق القدس

إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بلدة حزما شمال شرق القدس
التاريخ
12/8/2023 6:11:21 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- أصيب مواطن بالرصاص الحي، أطلقة جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامه بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة
وأفادت الوكالة الرسمية، بأن الاحتلال اقتحم البلدة، وداهم مسجدا وأطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة احدهم بالرصاص.
يتبع...
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