أوساكا تهدف إلى المشاركة في الألعاب الأولمبية وتعزيز ألقابها الكبيرة

أعربت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالميا سابقا في كرة المضرب والغائبة عن الملاعب منذ أكثر من عام عن طموحها بالمشاركة في دورة الألعاب الاولمبية التي تستضيفها باريس صيف عام 2024 واحراز المزيد من الالقاب في بطولات الغراند سلام.

وقالت أوساكا لشبكة ""أن اتش كاي" اليابانية "من الواضح أني أريد الفوز بالمزيد من بطولات الغراند سلام وبالتالي سيكون تركيزي منصباً على رولان غاروس وويمبلدون والمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية في باريس".

وأضافت أنها تشعر "بالتوتر" لكنها أيضا "سعيدة وتتطلع قدماً" لفكرة العودة إلى الملاعب التي تستهلها بالمشاركة في دورة بريزبين الأسترالية اواخر الشهر الحالي استعداداً لبطولة أستراليا المفتوحة الشهر المقبل.

واعتبرت أوساكا أنها نضجت حالياً أكثر مقارنة مع بداية مسيرتها بقولها "اليوم اعتقد أني قادرة على فهم اللعب بطريقة أفضل".

وأحرزت أوساكا أربعة ألقاب في الغراند سلام بين عامي 2018 و2021 واحتلت صدارة التصنيف العالمي عام 2019، لكنها واجهت مشاكل ذهنية بعد ذلك ثم قررت التركيز على حياتها الشخصية حيث انجبت مولودها الاوّل في يوليو الماضي. تغيب أوساكا عن الملاعب منذ

سبتمبر عام 2022 وتراجع ترتيبها في التصنيف العالمي الى ما دون المرتبة 600.

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